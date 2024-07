O melhor filme da Netflix em 2024: vale cada milésimo de segundo do seu tempo, e você ainda não assistiu

Talvez ainda não tenha raiado o dia em que celebridades são devidamente responsabilizadas por seus crimes, mas o crescente interesse de jornalistas e cineastas por esses eventos é um sinal claro de que o sol da justiça vai brilhar cada vez mais forte nesse horizonte. Nessa categoria de transgressões, os escândalos sexuais sempre foram um prato cheio para a indústria cultural, e “A Grande Entrevista”, que explora as ações controversas do príncipe Andrew Albert Christian Edward, o terceiro filho de Elizabeth 2ª (1926-2022), serve como um novo exemplo disso.

Andrew, o duque de York, ganhou notoriedade não por ações beneficentes ou pelo ativismo ambiental, como seu irmão mais velho, o agora rei Charles 3º — que, vale lembrar, também enfrentou seus próprios escândalos durante o casamento com Diana de Gales (1961-1997) —, mas por seus encontros clandestinos com jovens, muitas delas menores de idade, resultando em um processo criminal pelo abuso da estudante americana Virginia Louise Giuffre quando ela tinha dezessete anos, em 2001.

O diretor Philip Martin aborda o caso de forma abrangente, revelando uma rede de personagens sinistros e subtramas alarmantes através de um roteiro meticulosamente elaborado. Samantha McAlister, uma das jornalistas envolvidas nas negociações para levar Andrew às câmeras da BBC, a centenária rede pública de rádio e televisão do Reino Unido, descreve, junto com Geoff Bussetil e Peter Moffat, toda a estratégia para pressionar o príncipe com provas contundentes de seus delitos, além de explorar os bastidores da entrevista mencionada no título, que se tornou um dos maiores furos jornalísticos do século.

Em 2000, o fotógrafo Jae Donnelly, de Nova York, foi contatado por McAlister, produtora do “Newsnight”, telejornal da BBC focado em análises, para monitorar Jeffrey Epstein (1953-2019), que já estava profundamente envolvido em várias acusações de crimes sexuais. Investigando mais a fundo, McAlister e Donnelly chegaram à família real, um foco que se tornou uma obsessão para Martin, que conseguiu naturalmente direcionar a narrativa para a Casa de Windsor, sem deixar de lado Epstein e outras variáveis importantes.

Ghislaine Maxwell, a socialite britânica e namorada do magnata financeiro americano, entrou na história adicionando mais combustível ao fogo, até que se revelou que as orgias promovidas pelo casal eram apenas a ponta de um iceberg gigantesco, com um esquema sólido de tráfico de mulheres em sua base. Epstein cometeu suicídio no Centro Correcional Metropolitano em Nova York, onde cumpria uma sentença de vinte anos. Andrew Albert Christian Edward conseguiu encerrar o inquérito após pagar doze milhões de libras a Giuffre, e a Casa de Windsor retirou seus títulos reais.

Filme: A Grande Entrevista

Direção: Philip Martin

Ano: 2024

Gêneros: Drama/Biografia

Nota: 9/10