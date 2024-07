Fenômeno global e recordista de audiência na Netflix, filme já foi visto por 160 milhões de pessoas

“O Projeto Adam” não se destaca de imediato. Shawn Levy, que também dirigiu “Free Guy: Assumindo o Controle” (2021), parece ter se aprofundado no tema da manipulação temporal, desenvolvendo com habilidade um enredo que aborda tanto crítica social quanto distopia, sem recorrer a pregações ideológicas. Levy, ao trabalhar novamente com Ryan Reynolds como protagonista, explora a fragilidade inerente da natureza humana, sempre à procura de um salvador, um redentor que também sofre com as injustiças do mundo.

O diretor disseca o tempo e sugere que cada era tem seus próprios desafios, alguns mais facilmente solucionáveis que outros, e que retroceder no tempo para enfrentar medos passados é um ato de grande complexidade. Nesse contexto, as lembranças cruciais que moldam quem somos permanecem intocáveis, enquanto a ideia de corrigir erros passados sempre atrai o homem, apesar das possíveis consequências devastadoras.

Ryan Reynolds oferece uma das melhores performances de sua carreira como Adam Reed, um personagem complexo que combina cinismo e heroísmo. Logo na sequência inicial, Reynolds já define o tom de seu personagem, um piloto que rouba um jato para viajar do ano 2050 para 2022, um tempo onde as viagens temporais são corriqueiras. Adam usa essa habilidade para tentar modificar eventos que impactam diretamente sua vida. O jovem Adam Reed, interpretado por Walker Scobell, complementa essa complexidade.

Aos 12 anos, Adam enfrenta suspensões escolares e humilhações que definem sua personalidade rebelde e doce, uma dualidade que Scobell captura com maestria. O relacionamento de Adam com sua mãe Ellie, vivida por Jennifer Garner, é explorado com sensibilidade por Levy, que mostra o luto e a incapacidade de Ellie de se desfazer das lembranças de seu falecido marido.

O encontro entre os dois Adams, o jovem e o adulto, destaca a química entre Reynolds e Scobell, com ambos os atores trabalhando em harmonia para construir uma personalidade coesa. O Adam adulto, marcado pelas cicatrizes do passado, relembra as fraquezas de sua versão jovem e percebe que o que mais precisa é amor e tolerância. Esta revelação é essencial para a narrativa, mostrando que as adversidades do passado moldaram o homem forte e determinado que Adam se tornou.

Embora “O Projeto Adam” brilhe em seus momentos mais introspectivos, ele também se apoia em reviravoltas típicas da ficção científica. Elementos reminiscentes de “O Exterminador do Futuro” (1984) e “De Volta para o Futuro” (1985) são evidentes, com toques de “Alta Frequência” (2000) também presentes.

Personagens interpretados por Mark Ruffalo e Zoe Saldaña, como o pai de Adam e sua esposa, respectivamente, são jogados de um lado para o outro em um cenário futurista que lembra episódios de “Guerra nas Estrelas” ou “Eu, Robô” (2004). As batalhas contra a vilã Maya Sorian, vivida por Catherine Keener, são previsíveis e reminiscentes de confrontos vistos em obras anteriores, embora bem coreografadas.

Levy não se contenta apenas com a ação e as reviravoltas. Ele busca também fazer o público refletir sobre as complicações que o retorno a eras passadas poderia causar. A narrativa apresenta a perspectiva de que revisitar o passado poderia trazer novos problemas insolúveis, uma humanidade incapaz de lidar com os dilemas que ela mesma criou.

O que realmente ressoa em “O Projeto Adam” é a análise de uma mesma pessoa sob diferentes ângulos, revelando a complexidade de um ser humano dividido por suas experiências e traumas. Todos nós, em certa medida, somos como Adam Reed, enfrentando os desafios da vida e usando essas experiências para moldar nosso futuro.

“O Projeto Adam”, na Netflix, oferece uma visão profunda e reflexiva sobre a condição humana, explorando temas de redenção, amor e a inevitável luta contra os desafios do tempo. Shawn Levy, através de sua direção, cria um filme que, apesar de suas falhas, se destaca pela sua capacidade de tocar em questões universais que ressoam profundamente com o público.

Filme: O Projeto Adam

Direção: Shawn Levy

Ano: 2022

Gêneros: Ficção Científica/Drama/Aventura

Nota: 8/10