O filme mais assistido do momento na Netflix

Chipre, uma ilha encantadora situada no leste do Mar Mediterrâneo, compartilha suas fronteiras com países como Turquia, Síria, Líbano, Israel, Egito e Grécia. Apesar de sua proximidade com o Oriente Médio, esta joia insular é parte da Europa e membro da União Europeia. De lá vem Stelana Kliris, cineasta que, com seu segundo longa-metragem, “Mergulhando no Amor”, disponível na Netflix, desafia expectativas ao entregar uma obra profundamente introspectiva e sombria. O título pode sugerir uma comédia romântica leve e descompromissada, mas a narrativa toma um caminho surpreendentemente diferente.

A beleza cênica de Chipre serve de pano de fundo para este filme, que conta com Harry Connick Jr. no papel de John Allman, um rock star cinquentão que se refugia em uma casa isolada no Mediterrâneo, sem notificar seu empresário e amigos. Após anos de uma intensa história de amor com Sia (Agni Scott), musa que inspirou suas canções mais famosas, John retorna ao local onde a conheceu, em busca de um amor perdido.

Logo na cena inicial, John testemunha um homem saltando de um precipício antes de poder intervir. Ele logo descobre que o local é um ponto conhecido para pessoas desesperançosas que buscam um fim trágico para suas vidas. A casa que comprou ficou desabitada por anos devido à sua reputação como um lugar “amaldiçoado” por sucessivas mortes intencionais.

Perturbado pela ideia de que seu refúgio poderia ser usado como cenário para suicídios, John decide construir uma cerca para impedir o acesso. É interessante notar que ele não demonstra empatia ou tristeza pelas vidas perdidas; sua motivação é meramente proteger seu sossego das perturbações externas.

Retirado de sua carreira, John busca enfrentar as dores do passado e, possivelmente, redescobrir o amor de sua vida, algo que acaba ocorrendo. Paralelamente, ele conhece uma jovem musicista, que trabalha como entregadora no mercado local, possuidora de uma voz excepcional que, em circunstâncias diferentes, poderia ter encontrado sucesso longe dali.

O filme desenvolve um triângulo amoroso que, embora traga revelações um tanto previsíveis, também oferece um vislumbre da cultura conservadora local, as paisagens deslumbrantes e o estilo de vida simples dos habitantes da ilha. A narrativa mescla melodrama exagerado com cenas leves e cativantes, encontrando um equilíbrio que proporciona uma experiência agradável ao espectador.

Diferente das comédias românticas usuais, “Mergulhando no Amor”, na Netflix, é uma reflexão sobre a solidão, os verdadeiros valores da vida e a busca pelo tempo perdido.

Filme: Mergulhando no Amor

Direção: Stelana Kliris

Ano: 2024

Gênero: Comédia/Romance/Drama

Nota: 8