Considerado genial, faroeste com Tim Blake Nelson está na Netflix

“O Retorno da Lenda” é uma obra cinematográfica que surgiu de maneira bastante incomum. Ao contrário do processo tradicional de criação de filmes, que geralmente começa com um roteiro, este longa-metragem teve sua origem em uma locação específica: uma casa centenária escondida nas montanhas, a aproximadamente 40 minutos de Nashville. O diretor e roteirista Potsy Ponciroli, enquanto explorava a região próxima à sua residência em busca de um cenário para outro projeto de sua produtora, Hideout Pictures, encontrou nesta casa a inspiração para criar um faroeste singular.

Para as filmagens, foi necessário construir toda a parte externa da casa. Como diretor de filmes independentes, Ponciroli formou uma parceria com a Shout! Studios para viabilizar a produção de “O Retorno da Lenda”. O filme se passa inteiramente na casa e nos vastos terrenos ao redor, que totalizam mais de dois mil hectares. Com um elenco enxuto de menos de dez homens e sem a presença de mulheres, a produção se destaca pela sua simplicidade e economia, refletidas em um orçamento não divulgado, mas com uma receita modesta de apenas 42 mil dólares. Apesar disso, os resultados alcançados são notáveis.

Ponciroli conseguiu criar um thriller que, nos primeiros quarenta minutos, se desenvolve lentamente, mas com uma tensão crescente. A segunda metade do filme é marcada por intensos tiroteios, cenas sangrentas e muita violência. Os diálogos, embora escassos, são carregados de emoção e significado, cada palavra cuidadosamente escolhida para maximizar o impacto.

A construção do suspense é meticulosa e inteligente, capturando a atenção do espectador e envolvendo-o nos mistérios e segredos dos personagens. Embora faroestes tradicionalmente se concentrem em figuras masculinas fortes e viris, “O Retorno da Lenda” subverte essa expectativa com seu protagonista Henry, interpretado por Tim Blake Nelson. Henry é um personagem complexo, cuja história de vida é envolta em mistério. Desde a morte de sua esposa, ele se tornou um homem pacífico, dedicado a criar seu filho para ser honesto e íntegro, em vez de duro e corajoso.

O filme fez sua estreia no prestigiado Festival de Veneza, onde recebeu elogios da crítica. Em entrevistas, Ponciroli revelou que, ao encontrar a casa isolada, refletiu sobre os locais assustadores espalhados pelos Estados Unidos e começou a imaginar a história de um homem vivendo sozinho em um lugar tão desolado, subitamente confrontado por visitantes ameaçadores.

O enredo mantém o público em dúvida sobre quem é confiável e quem não é, deixando a moralidade dos personagens em uma zona cinzenta. Até o fim, o espectador é desafiado a questionar as motivações e ações de cada um, tornando a experiência ainda mais envolvente.

Na trama, Henry (Nelson) é um agricultor que vive isolado com seu filho Wyatt (Gavin Lewis), após a morte da esposa por tuberculose uma década atrás. Em um lugar escolhido para esconder sua verdadeira identidade, Henry encontra um cavalo ensanguentado e decide procurar seu dono. Próximo de sua casa, ele descobre um homem gravemente ferido carregando uma bolsa cheia de dinheiro. Ao resgatá-lo, Henry atrai a atenção de um grupo de homens que se apresentam como policiais à procura do desconhecido.

Henry opta por não entregar o homem até descobrir a verdade, decisão que desencadeia uma série de eventos devastadores. Quando sua casa é cercada e atacada, a verdadeira identidade de Henry vem à tona, revelando um jogo de mentiras e segredos que transformam o filme em uma narrativa emocionante e cheia de surpresas.

“O Retorno da Lenda”, na Netflix, é uma obra imperdível para os aficionados por faroestes, especialmente em uma época em que o gênero raramente é explorado com tanta maestria e autenticidade.

Filme: O Retorno da Lenda

Direção: Potsy Ponciroli

Ano: 2021

Gênero: Faroeste/Ação/Drama

Nota: 10/10