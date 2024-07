Ganhador do Oscar com Bradley Cooper, romance mais original e divertido do cinema está na Netflix

“O Lado Bom da Vida”, o filme que rendeu a Jennifer Lawrence o Oscar de melhor atriz, também foi indicado em diversas categorias na premiação de 2013, incluindo melhor ator, melhor filme, melhor direção e melhor roteiro adaptado. Esta produção, dirigida e adaptada por David O. Russell, é baseada no romance de Matthew Quick.

Bradley Cooper assume o papel de Pat Solatano, um homem que, após um colapso mental ao surpreender sua esposa, Nikki, com outro homem, passa um período em uma clínica psiquiátrica. Sob ordens restritivas, Pat não pode se aproximar de Nikki, de sua casa ou da escola onde ensinava. De volta à casa dos pais, ele tenta reconstruir sua vida e reconquistar sua esposa.

Tiffany, interpretada por Jennifer Lawrence, entra em cena como uma viúva solitária com uma obsessão por vencer um concurso de dança. Para isso, ela precisa de um parceiro e convence Pat a ajudá-la, prometendo, em troca, ajudar Pat a se reconciliar com Nikki. Durante os intensos ensaios, Pat e Tiffany desenvolvem uma relação complexa e multifacetada, repleta de amizade, romance e conflitos. Suas personalidades problemáticas colidem, mas ambos compartilham o desejo de compreensão, empatia e companhia.

Enquanto luta para manter sua sanidade diante de um diagnóstico de bipolaridade, Pat também enfrenta o desafio de fazer as pazes com seu pai, interpretado por Robert De Niro. O pai de Pat é um homem rigoroso e ausente, com surtos de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) e comportamento explosivo, obcecado pelo time de futebol americano Philadelphia Eagles. As apostas arriscadas e os rituais supersticiosos do pai adicionam mais uma camada de tensão à vida já tumultuada de Pat.

O filme retrata as inúmeras dificuldades de Pat, destacando sua luta constante para manter o controle. “O Lado Bom da Vida” não busca idealizar a perfeição ou a felicidade absoluta. Em vez disso, enfoca a jornada em si, mostrando que o verdadeiro valor está nas lições aprendidas e nas pessoas que encontramos pelo caminho. O objetivo de Pat é recuperar o amor e a confiança de Nikki, mas ele acaba descobrindo que suas necessidades são outras, refletindo a famosa letra de Mick Jagger: “Você nem sempre pode ter o que quer, mas se tentar, pode conseguir o que precisa.”

Um dos encantos do filme é a capacidade de envolver o espectador na vida dos personagens, não apenas de Pat, mas também de seu pai, Tiffany e toda a comunidade ao redor. Russell conseguiu criar uma narrativa que, embora cotidiana e trivial, é ao mesmo tempo especial e sincera.

As atuações são notáveis, com performances refinadas que elevam o filme além de uma comédia simples. “O Lado Bom da Vida” é o tipo de filme que se torna um favorito pessoal, aquele que você assiste e reassiste em dias ruins, em busca de conforto. Os personagens, com suas falhas e complexidades, são altamente identificáveis, proporcionando uma sensação de acolhimento e compreensão.

A vida é composta por pessoas reais, distantes dos avatares perfeitos que vemos nas redes sociais. “O Lado Bom da Vida”, na Netflix, é uma representação honesta da existência humana, com todas as suas amarguras, confusões, belezas e doçuras.

Filme: O Lado Bom da Vida

Direção: David O. Russell

Ano: 2012

Gênero: Roamce/Drama/Comédia

Nota: 10/10