Faroeste com Tom Hanks indicado a 4 Oscars e outros 76 prêmios está na Netflix

No filme “Relatos do Mundo”, Tom Hanks interpreta Jefferson Kyle Kidd, um veterano de guerra que encontrou uma nova maneira de viver em meio às desolações do pós-guerra, dedicando-se a um ofício singular e fascinante: narrar as notícias de lugares distantes para pequenas audiências nas profundezas da América rural. Este personagem, mais um acréscimo memorável à carreira de Hanks, se destaca por sua habilidade de transformar eventos distantes em narrativas cativantes, uma forma de comunicação que, na época, era a vanguarda da disseminação jornalística.

Dirigido por Paul Greengrass, que já havia colaborado com Hanks em “Capitão Phillips” (2013), o filme destaca a importância do heroísmo como um pilar essencial para a manutenção da ordem e da civilidade, mesmo em uma nação que luta para aprender o valor da diversidade e do respeito mútuo. “Relatos do Mundo” toca de forma superficial em temas significativos, como a promulgação da Décima Terceira Emenda em 1865, que aboliu a escravidão nos Estados Unidos, mas é mais eficaz ao explorar os complexos aspectos sociológicos de uma era turbulenta na história americana.

A narrativa se passa em 1870, cinco anos após o término da Guerra Civil Americana, um período crucial para a formação dos Estados Unidos como uma verdadeira democracia. Jefferson Kyle Kidd, baseado em um personagem do romance homônimo de Paulette Jiles, viaja pelo país lendo notícias para quem pode pagar dez centavos e tem tempo para ouvir. Em uma de suas viagens, Kidd encontra o corpo de um homem negro enforcado e, pouco depois, uma jovem garota branca, Johanna Leonberger, interpretada pela talentosa estreante Helena Zengel. Johanna foi criada por uma tribo Kiowa, e sua história se entrelaça com a de Kidd de uma maneira que aborda a questão racial nos Estados Unidos, refletindo a complexa coexistência de diferentes grupos étnicos no país.

A parceria entre Kidd e Johanna transforma o filme em uma emocionante jornada pelo Velho Oeste, onde ambos enfrentam perigos e incertezas. Personagens como Ron Avalon, vivido por Michael Angelo Covino, adicionam tensão e ação à trama, culminando em sequências de tiroteio que destacam a habilidade de Greengrass em criar momentos cinematográficos impactantes. A trilha sonora de James Newton Howard complementa a atmosfera do filme, ajudando a capturar a essência de uma época em que os Estados Unidos ainda estavam em busca de sua identidade.

“Relatos do Mundo”, na Netflix, é mais do que um simples filme de estrada; é um retrato da luta pela civilização em um território selvagem e indomável, onde figuras como o protagonista de Hanks desempenham papéis cruciais na construção da sociedade. A história oferece uma reflexão sobre o heroísmo e a humanidade, destacando as complexidades e contradições de um herói que é, ao mesmo tempo, politicamente incorreto e profundamente humano.

Filme: Relatos do Mundo

Direção: Paul Greengrass

Ano: 2020

Gêneros: Drama/Ação

Nota: 10