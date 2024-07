Com 192 indicações a prêmios, e ganhador de 2 Oscars, filme com atuação brilhante de Viola Davis está na Netflix

“A Voz Suprema do Blues” é um longa-metragem dirigido por George C. Wolfe, lançado em dezembro de 2020 como uma produção original da Netflix. O filme conquistou dois prêmios Oscar, nas categorias de melhor maquiagem e penteado, e melhor figurino. No total, obteve cinco indicações, incluindo a póstuma para melhor ator, em homenagem a Chadwick Boseman, e para melhor atriz, para Viola Davis. No filme, Davis assume o papel de Ma Rainey, uma das pioneiras do blues nos Estados Unidos, que alcançou grande notoriedade na década de 1920.

Em seu papel final antes de falecer em agosto de 2020, Boseman retrata Levee, um trompetista. Ma Rainey e Levee são artistas talentosos, mas enquanto ela já é uma figura estabelecida no cenário musical, ele está em busca de seu primeiro contrato de gravação com seu estilo musical mais dançante.

Levee é contratado para tocar no novo álbum de Ma Rainey, resultando em um choque de gerações e estilos: o blues melancólico e tradicional de Rainey contra o som vibrante e enérgico do trompetista. Inicialmente, os produtores acreditam que a inclusão de Levee traria uma renovação ao estilo de Ma Rainey. Contudo, ela permanece inflexível, uma estrela determinada a não se submeter ao machismo e racismo prevalentes. Ma Rainey comanda sua carreira com uma firmeza que seu sucesso apenas reforça.

O enredo do filme se desenrola em um único dia de gravações em um estúdio de Chicago, inspirado na peça de August Wilson, que também escreveu “Um Limite Entre Nós”, uma peça que foi adaptada para o cinema com Viola Davis e Denzel Washington. As obras de Wilson são conhecidas por sua paixão e intensidade, características presentes tanto em “Um Limite Entre Nós” quanto em “A Voz Suprema do Blues”.

O cenário de Wolfe é minimalista, ambientado em um prédio de tijolos em Chicago. A cinematografia adota uma estética teatral, com iluminação destacando os personagens em suas falas, utilizando closes e ângulos baixos para enfatizar quem detém o poder no diálogo.

A maquiagem do filme destaca o brilho e o suor nas peles dos personagens negros, simbolizando o calor de Chicago e representando-os como trabalhadores oprimidos. O suor é uma alegoria do esforço físico e da simplicidade, além de ilustrar a intensidade emocional das interações.

O roteiro é conciso, com uma história direta, mas diálogos poderosos. As atuações são o ponto forte, conduzindo a narrativa. O elenco entrega performances impressionantes, sustentando o filme apesar de sua simplicidade narrativa, similar ao que foi visto em “Um Limite Entre Nós”, que está na Netflix.

Viola Davis aparece com maquiagem borrada e pele suada, mas sua postura é altiva e determinada. Este contraste constrói uma personagem complexa, com um passado difícil, que conseguiu seu espaço em um ambiente dominado por homens.

Filme: A Voz Suprema do Blues

Direção: George C. Wolfe

Ano: 2020

Gênero: Drama

Nota: 10