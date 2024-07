O suspense da Netflix que o mundo inteiro está assistindo

Riccardo Scamarcio assume um papel central em “Nada Santo” (2019), dirigido por Renato De Maria, que emula a grandiosidade de “O Poderoso Chefão” de Francis Ford Coppola, colocando Scamarcio como um protagonista épico. Em “Desaparecidos na Noite”, Scamarcio interpreta novamente um personagem de moral duvidosa, cuja complexidade é revelada gradualmente enquanto ele se envolve em uma operação ilegal para resgatar seus filhos, que ele acredita terem sido sequestrados durante uma partida de futebol na televisão, após um divórcio repentino e triste de um casamento que parecia feliz.

Os roteiristas Patxi Amezcua, Alejo Flah e Luca Infascelli exploram ao máximo a fragilidade do homem, cada vez mais confuso diante de uma série de eventos misteriosos envolvendo seus filhos e sua ex-esposa, que se torna a principal antagonista neste drama noir de ritmo lento.

As escolhas moldam inevitavelmente a vida de um homem. O nosso destino é determinado pelo que fazemos agora, uma condição essencial para compreender e aceitar o futuro. Casamentos podem ser a oportunidade ideal para unir duas pessoas que trocam promessas de amor eterno, que muitas vezes não resistem à luz fria da manhã, mas se unem por suas fraquezas compartilhadas em algum ponto indefinido do caminho. Essas fraquezas podem transformar um erro aparentemente imperdoável em um vínculo duradouro, possivelmente transcendendo a vida, e confundir por causa da lealdade com que os cônjuges se veem.

Quando o casal entende, frequentemente após muitas batalhas contra os desafios implacáveis que ameaçam sua vida em comum, que estão juntos para descobrir o que os motiva a continuar tentando manter sua relação, eles suprimem fantasias infantis sobre amor eterno e aventuras apaixonadas além da idade apropriada. Esses dois indivíduos, que se tornam uma única entidade aos olhos da sociedade, têm uma chance exponencialmente maior de serem felizes, mesmo que essa felicidade nunca seja completa e sempre pareça precisar de um reforço. Até que o poço seque de vez.

Pietro, interpretado por Scamarcio, e Elena, a psiquiatra americana vivida por Annabelle Wallis, vivem em Puglia, a cidade natal dele, o que já dá uma pista de onde De Maria pretende chegar. As frequentes discussões do casal, motivadas pelo vício em jogo de Pietro, preparam o público para o desenrolar dos acontecimentos. Quando as crianças desaparecem e Pietro procura Nicola, seu ex-melhor amigo interpretado por Massimiliano Gallo, agora um chefão da Camorra, a máfia do sul da Itália, o desenlace da história se torna previsível. Mesmo assim, o diretor entrega uma reviravolta intrigante para olhos inexperientes, cumprindo o que parecia ser seu objetivo desde o início.

Filme: Desaparecidos na Noite

Direção: Renato De Maria

Ano: 2024

Gêneros: Drama/Suspense

Nota: 8/10