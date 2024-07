Na Netflix, o filme mais hipnotizante de 2024: a maior história de amor moderna do cinema

Angela Nikolau e Ivan Beerkus são um casal russo que se destaca no perigoso e ilegal mundo do “rooftopping”, uma prática que envolve escalar torres e guindastes no topo de arranha-céus. Eles documentam suas proezas extremas e seu afeto em poses dramáticas, muitas vezes capturadas enquanto se equilibram precariamente em alturas vertiginosas, tudo para seus seguidores nas redes sociais. Seu romance, que lembra “Bonnie & Clyde”, é explorado em “Skywalkers: Uma História de Amor”, um documentário que alterna entre ser inspirador, trivial e eletrizante. O clímax do filme é a escalada deles em 2022 ao segundo maior arranha-céu do mundo, o Merdeka 118 em Kuala Lumpur. Este feito, documentado com selfies e drones, gerou grande repercussão e questionamentos sobre a autenticidade do evento e a segurança do edifício.

“Skywalkers” acompanha a vida de Nikolau e Beerkus, cujas atividades nas redes sociais são meticulosamente coreografadas. O documentário também destaca que seu relacionamento começou como um projeto patrocinado por uma marca de viagens que incentivou Beerkus a encontrar uma parceira feminina. Ele escolheu Nikolau, que trouxe uma combinação de balé, acrobacia e arte ao seu material. Essa união de habilidades elevou ambos a novos patamares, tanto literal quanto figurativamente. O documentário, dirigido por Jeff Zimbalist e Maria Bukhonina, às vezes se assemelha a um reality show, mostrando o casal em cenários românticos e em conversas que parecem encenadas. Em um momento, Beerkus, em meio a clichês dramáticos, sugere que sua escalada ao Merdeka seja a última. Nikolau, claramente frustrada, interrompe, dizendo que estão falando bobagens. Esses momentos de autenticidade contrastam com a performatividade exigida pelo gênero.

As cenas mais impactantes de “Skywalkers” são aquelas em que o casal se revela genuíno, como uma discussão sobre como capturar a melhor foto da perna de Nikolau enquanto estão pendurados a milhares de pés do chão. As acrobacias, muitas vezes capturadas pelas câmeras montadas na cabeça de Beerkus, são eletrizantes, mostrando o casal enquanto evitam a segurança e escalam estruturas proibidas, resultando em perseguições que às vezes terminam em prisão ou ferimentos. O documentário menciona os riscos mortais do rooftopping, destacando acidentes fatais que ocorreram, mas sem se aprofundar na ética dessas acrobacias. A pandemia e a guerra Rússia-Ucrânia são tratadas de maneira superficial, e até um rompimento entre o casal é apenas brevemente mencionado. O foco principal permanece nas alturas em que se sentem mais confortáveis — acima do mundo comum.

Apesar das críticas, é inegável o carisma de Nikolau e Beerkus. As cenas deles ensaiando e executando uma elevação vertiginosa no topo do Merdeka têm um charme comparável ao de “Dirty Dancing”, culminando em um beijo perfeitamente coreografado para o Instagram. Mesmo com um pau de selfie em mãos, esse momento parece transcendental. “Skywalkers” apresenta um retrato de um casal que vive perigosamente nas alturas, capturando a essência de sua busca por adrenalina e o impacto de suas ações na era das redes sociais.

Filme: Skywalkers: A Love Story

Direção: Jeff Zimbalist e Maria Bukhonina

Ano: 2024

Gênero: Documentário

Nota: 9/10