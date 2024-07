Filme de Noah Baumbach com Emma Thompson e Adam Sandler, na Netflix, é terapia de cura para alma

Dirigido por Noah Baumbach, “Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe” combina drama e comédia em um retrato íntimo de uma família de artistas em Nova York. O filme, uma produção da Netflix, gerou discussões ao ser um dos poucos selecionados para o Festival de Cannes que estreou diretamente no streaming, sem passar pelos cinemas.

A trama se concentra em Harold (Dustin Hoffman), o patriarca da família, um professor aposentado de artes e escultor, que acolhe seu filho Danny (Adam Sandler), recém-divorciado, em sua casa. Enquanto isso, Eliza (Grace Van Patten), filha de Danny, começa seus estudos em Bard College, a mesma faculdade onde seu avô lecionava, explorando o cinema de maneira independente com temas controversos.

Quando Maureen (Emma Thompson), terceira esposa de Harold, se ausenta, pai e filho encontram a oportunidade de se reconectar. Danny e sua irmã, Jean (Elizabeth Marvel), colaboram para organizar uma nova exposição de arte para Harold, potencialmente revitalizando sua carreira, especialmente após seu antigo amigo, L.J. (Judd Hirsch), tornar-se um escultor renomado.

Entretanto, Matthew, o terceiro filho de Harold e único que não é artista, reaparece como contador para ajudar na venda da casa do pai. Apesar dos esforços de Danny para se aproximar, Matthew continua distante, ignorando suas tentativas de contato.

Quando Harold enfrenta problemas de saúde pouco antes da exposição, Maureen decide restringir o acesso das informações sobre o estado de saúde dele aos filhos. Baumbach explora as tensões familiares cotidianas para ilustrar a dinâmica complexa dos Meyerowitz.

Harold carrega o peso de ter dado mais atenção a Matthew do que aos outros filhos, o que gera conflitos internos entre eles. Matthew, por sua vez, sente-se sobrecarregado pelo cuidado excessivo do pai, influenciando suas escolhas na vida adulta e afastando-o da família.

Após uma cirurgia, Harold perde a memória devido a um hematoma cerebral, seu estado de saúde se deteriora e ele é colocado em coma induzido. A fragilidade do pai e a possibilidade de sua morte reúnem a família em um momento de reconciliação. Os diálogos entre os personagens, por vezes desconexos e tumultuados, juntamente com as disputas entre os irmãos, destacam a dissonância presente na família.

O filme é estruturado em capítulos nomeados após os personagens, explorando suas histórias individuais e revelando feridas antigas, enquanto expõe as dificuldades dos Meyerowitz em se conectar verdadeiramente. Misturando drama com um humor leve e autêntico, Baumbach oferece uma narrativa que ressoa pela sua simplicidade e realismo.

“Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe”, na Netflix, captura a universalidade das dinâmicas familiares imperfeitas, onde o desajuste é comum e a superação nem sempre é garantida. É essa honestidade que torna a história de Baumbach tão cativante e relatable para o público.

Filme: Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe

Direção: Noah Baumbach

Ano: 2017

Gênero: Drama / Comédia

Nota: 9/10