Indicado a 128 prêmios, incluindo o Oscar, suspense com Emily Blunt está na Netflix

“Um Lugar Silencioso” é uma obra de terror dirigida por John Krasinski que se destaca por rejeitar sustos previsíveis, envolvendo o espectador de maneira inteligente. O filme, que é uma parceria de Krasinski com os roteiristas Bryan Woods e Scott Beck, segue a história da família Abbott. Krasinski interpreta Lee, o pai, enquanto sua esposa na vida real, Emily Blunt, assume o papel de Evelyn. Juntos, eles cuidam dos filhos Marcus (Noah Jupe), Regan (Millicent Simmonds) e o caçula (Cade Woodward). A trama se passa em um mundo pós-apocalíptico, onde criaturas com audição extremamente sensível caçam humanos ao menor ruído, obrigando os sobreviventes a viverem em total silêncio.

A abertura do filme é marcada por uma tela preta que informa que estamos no 89º dia após a invasão dos monstros. A partir daí, somos introduzidos a um cenário desolador, onde os Abbott buscam mantimentos em um mercado abandonado, movendo-se silenciosamente para não atrair a atenção das criaturas. Apesar de todas as precauções, um pequeno erro resulta em consequências trágicas, reforçando a importância vital do silêncio.

Regan, a filha surda, é um ponto crucial na narrativa. Interpretada pela atriz surda Millicent Simmonds, sua condição acrescenta uma camada de autenticidade e profundidade ao filme. A família se comunica por meio de linguagem de sinais, um hábito que, devido à deficiência de Regan, já fazia parte de sua rotina antes da catástrofe.

A história avança um ano, e os desafios enfrentados pela família se intensificam. Evelyn está grávida e prestes a dar à luz, o que adiciona uma nova dimensão de perigo e incerteza. Lee, obcecado em encontrar uma maneira de derrotar os monstros, mergulha em pesquisas incessantes, buscando qualquer pista que possa oferecer esperança de sobrevivência.

A premissa de criaturas monstruosas que tomam conta do mundo não é nova no cinema, mas “Um Lugar Silencioso” traz uma abordagem fresca e original. A ideia de monstros sensíveis ao som foi explorada em obras anteriores, como “Duna” (1984), dirigido por David Lynch, e revisitada em 2021 por Denis Villeneuve. Assim como “Duna”, o filme de Krasinski pode ser visto como uma alegoria sobre a negligência humana em relação ao mundo e à necessidade de união familiar em tempos de crise.

Filmes de terror frequentemente servem como um meio para explorar cenários apocalípticos e testar a resiliência humana. “Um Lugar Silencioso” faz isso com maestria, apresentando uma história onde a ameaça dos monstros é apenas um elemento de uma narrativa mais profunda sobre sobrevivência, sacrifício e o poder do silêncio. Krasinski entrega uma experiência cinematográfica que, além de assustadora, é profundamente emocional e reflexiva, desafiando o público a considerar o que faria em um mundo onde o silêncio é a única garantia de vida.

Filme: Um Lugar Silencioso

Direção: John Krasinski

Ano: 2018

Gêneros: Terror/Ficção científica

Nota: 8/10