O filme que vale a assinatura da Netflix

O cinema transforma e recria cenários e períodos conforme as demandas do público e do mercado. “Terra Selvagem”, o thriller com elementos de faroeste de Taylor Sheridan, parece uma tentativa intensa de restaurar a magia de um tempo e de um ambiente há muito superados, conseguindo isso parcialmente. Sheridan, reconhecido por seu trabalho nos roteiros de “Sicario: Terra de Ninguém” (2015), dirigido por Denis Villeneuve; “Sicario: Dia do Soldado” (2018), de Stefano Sollima, e “A Qualquer Custo” (2016), de David Mackenzie, assume a direção, levando consigo muitos elementos apenas sugeridos em seus roteiros anteriores, e investe pesado na criação do complexo perfil psicológico de seu anti-herói, uma figura que não passa despercebida.

Na utopia pessoal de cada um, há um campo onde os galhos das árvores balançam ao sabor do vento, como descreve o poema de Emily Lambert, filha de Cory, o mais habilidoso caçador de lobos de Lander, Wyoming, no noroeste dos Estados Unidos. Emily foi encontrada morta anos atrás, e Cory, interpretado brilhantemente por Jeremy Renner, tenta convencer a si mesmo que a falta da filha não o afeta da forma como realmente o tortura.

Em uma reflexão próxima ao desfecho, ele reconhece que os filhos nunca nos permitem relaxar, uma explicação plausível para a angústia constante que sente. Inevitavelmente, outro evento semelhante o mergulha novamente em um estado emocional do qual não consegue – e não quer – se libertar. Antes, ele acreditava que a pulsão de morte era mais adequada à sua natureza, mas agora, mesmo querendo sucumbir à dor e à inércia, precisa encontrar forças para reagir.

A fotografia impressionante de Ben Richardson suaviza os momentos de quase sufocante incerteza no texto de Sheridan, que explora minúcias aparentemente insignificantes, como um lobo espreitando um rebanho de ovelhas brancas, pintadas e negras, que Cory abate logo em seguida. O sangue na neve e em sua camisa não é uma preocupação para ele, mas sim para Annie Hanson, personagem de Althea Sam, que também se preocupa com o inadequado vestuário de Jane Banner, para as longas horas nas colinas geladas de Lander.

Jane, uma agente do FBI interpretada por Elizabeth Olsen, é destacada para investigar o desaparecimento de Natalie, neta de uma anciã indígena. Ela se depara com a negligência das autoridades locais, e é neste ponto que o diretor começa a direcionar a narrativa para o componente social que deseja incorporar em seu trabalho, exemplificado em uma cena onde Cory e Martin Hanson, interpretado por Gil Birmingham, esperam ao ar livre em um rigoroso inverno pela verdadeira justiça.

Filme: Terra Selvagem

Direção: Taylor Sheridan

Ano: 2017

Gêneros: Mistério/Thriller

Nota: 8/10