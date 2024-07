O maior sucesso de bilheteria da carreira de Meryl Streep está na Netflix

Baseado no musical homônimo lançado na Broadway em 1999, “Mamma Mia!” foi escrito por Catherine Johnson e dirigido por Phyllida Lloyd, que desempenhou os mesmos papéis na adaptação cinematográfica estrelada por Meryl Streep e Amanda Seyfried.

No enredo, Seyfried interpreta Sophie, uma jovem prestes a se casar que nunca conheceu o pai. Criada apenas pela mãe, Donna (Streep), proprietária de uma hospedaria em Kalokairi, uma ilha grega fictícia, Sophie sonha em ser levada ao altar pelo genitor. Então, decide ler o antigo diário de sua mãe para descobrir a identidade deste homem misterioso. No entanto, descobre que na época de sua concepção, Donna vivenciou três aventuras românticas, deixando incógnita a identidade do pai.

Sophie decide convidar os três homens, Sam (Pierce Brosnan), Phil (Stellan Skarsgard) e Harry (Colin Firth), para a cerimônia de casamento na esperança de que, ao conhecê-los pessoalmente, ela identifique imediatamente quem é seu pai. No entanto, ao encontrá-los, Sophie não tem a menor pista de quem seja o dono de seus genes.

Donna, por sua vez, não faz ideia de que Sophie convidou seus ex-namorados de juventude e é surpreendida ao encontrá-los em seu estabelecimento. O reencontro reacende antigas chamas da paixão, solucionando mal-entendidos e esclarecendo confusões do passado.

A história é narrada em formato musical jukebox embalado por canções de sucesso da banda sueca ABBA, que banham a história com seu charme e nostalgia. Enquanto os antigos fãs da banda se emocionam e se sentem nostálgicos com a trilha sonora, as novas gerações têm a oportunidade de conhecer canções incríveis que fizeram parte da história de seus pais ou avós.

“Mamma Mia!”, como todo bom musical, é deliciosamente brega e exageradamente emotivo, mas traz uma alegria reconfortante ao coração. O elenco altamente qualificado aceitou participar graças a Meryl Streep, que se envolveu no projeto após assistir ao musical com sua filha e escrever uma carta aos produtores parabenizando-os pelo trabalho. Pierce Brosnan, quando assinou para participar do filme, sequer sabia do que se tratava e aceitou exclusivamente para compartilhar cenas com Streep.

A direção de Phyllida Lloyd, com sua vasta experiência em musicais da Broadway, foi essencial para criar a atmosfera vibrante e alegre de “Mamma Mia!”. Embora a maioria do elenco não fosse cantora profissional, cada um interpretou suas partes musicais após um treinamento intensivo e preparação cuidadosa.

Ambientado em um lugar fictício, as filmagens foram realizadas na ilha de Skopelos, destacando as belezas naturais e históricas da Grécia. Até os figurinos, leves e alegres, foram inspirados no estilo local de vestimenta.

A cinematografia do filme tenta reproduzir as belezas locais, a atmosfera ensolarada e alegre, destacando as paisagens pitorescas e paradisíacas. São utilizadas cores vibrantes, iluminação natural e enquadramentos abertos para criar uma sensação acolhedora, leve e descontraída.

Indicado a 27 prêmios, “Mamma Mia!”, que está na Netflix, concorreu a três estatuetas do Bafta, o prêmio mais importante do cinema britânico, e a dois Globos de Ouro, demonstrando seu impacto e reconhecimento na indústria cinematográfica.

Filme: Mamma Mia!

Direção: Phyllida Lloyd

Ano: 2008

Gênero: Comédia/Romance/Musical

Nota: 8