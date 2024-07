Com 230 milhões de espectadores, filme é a maior audiência da história da Netflix

“Alerta Vermelho”, o filme mais assistido na história da Netflix com cerca de 230 milhões de transmissões, é uma obra dirigida e escrita por Rawson Marshall Thurber. Compartilhando o título de produção mais cara da plataforma com “Agente Oculto”, ambos os filmes custaram 200 milhões de dólares e, sem dúvida, justificaram o investimento.

Apesar dos efeitos visuais espetaculares, comparáveis aos grandes sucessos de bilheteria de Hollywood, Thurber afirma que 97% do filme foi gravado sem o uso de tela verde. Inspirado pelos clássicos de espionagem dos anos 1940, o cineasta, conhecido por “Família do Bagulho” e “A Mentira”, está se preparando para lançar duas sequências, com a primeira prevista para estrear até o final do ano.

A trama gira em torno de três relíquias antigas que são altamente cobiçadas por apreciadores de arte e história. O filme começa com uma introdução ao romance entre Júlio César e Cleópatra, e a história dos três ovos preciosos que o imperador romano deu à rainha egípcia. Dois desses ovos são conhecidos, mas o terceiro permanece um mistério. No submundo do crime de luxo, dois dos mais astutos criminosos estão determinados a obter essas relíquias, levando a Interpol a emitir um alerta vermelho.

Dwayne Johnson interpreta John Hartley, um agente do FBI que auxilia a Interpol na captura de um desses criminosos, Nolan Booth, vivido por Ryan Reynolds, enquanto ele tenta roubar um dos ovos. Após uma reviravolta, Booth é forçado a cooperar com Hartley para capturar a maior rival no mundo do crime, conhecida como O Bispo, interpretada por Gal Gadot. Ao longo da história, várias trapaças e surpresas os colocam em conflito com autoridades e outros criminosos, mas também desenvolvem uma dinâmica de amizade e romance entre os protagonistas.

O filme combina cenas de ação cuidadosamente coreografadas e filmadas em planos-sequências impressionantes com diálogos cômicos e movimentos desastrados dos protagonistas, aliviando a tensão. É notável como os personagens interagem com o ambiente, com Thurber utilizando cada objeto em cena para criar acrobacias e sequências de ação surpreendentes.

Gravado em 2020, “Alerta Vermelho” enfrentou atrasos devido à pandemia de Covid-19, elevando seu custo inicial de 130 milhões de dólares. Do montante total, 60 milhões foram destinados aos cachês dos três protagonistas, que receberam 20 milhões de dólares cada. Embora o filme tenha sido feito para a plataforma de streaming, sua primeira semana de estreia ocorreu nos cinemas americanos.

Além dos desafios impostos pela pandemia, a produção também foi afetada pela morte de Rocky Johnson, pai de Dwayne Johnson, em janeiro de 2020. Rocky faleceu devido a um coágulo de sangue no pulmão, e Dwayne precisou tirar alguns dias de folga para ficar com sua família e processar o luto.

Apesar das inúmeras referências cinematográficas de Thurber e a extravagância das cenas, o roteiro do filme foi alvo de críticas. O site Roger Ebert classificou a história como genérica e sem personalidade, e o New York Times destacou que nem mesmo as estrelas carismáticas conseguiram brilhar. No entanto, essas críticas não impediram que “Alerta Vermelho” se tornasse um sucesso estrondoso entre o público.

Com uma combinação de ação, comédia e um elenco de peso, “Alerta Vermelho” é o maior sucesso da Netflix, demonstrando a capacidade da plataforma de competir com os grandes estúdios de Hollywood.

Filme: Alerta Vermelho

Direção: Rawson Marshall Thurber

Ano: 2021

Gênero: Ação/Comédia/Policial

Nota: 7/10