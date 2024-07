Com 11 indicações a prêmios, drama inteligente com Ben Affleck e Tommy Lee Jones está na Netflix

Hollywood tem uma longa tradição de criticar o capitalismo, o mesmo sistema que possibilita o sucesso de inúmeros talentos no competitivo mundo do cinema. “A Grande Virada”, lançado em 2008, é um exemplo de ironia involuntária, expondo os podres dos muito ricos desde os primeiros quadros. Produzido por Harvey Weinstein, que já tinha uma reputação de abusos, o filme ganha uma camada extra de desconforto em retrospecto.

Robert Walker, protagonista vivido por Ben Affleck, é a personificação do consumismo desenfreado e da obsessão por acumular bens materiais, características centrais do estilo de vida americano. Affleck se destaca em papéis que exploram dilemas éticos no mundo corporativo, como visto em “AIR: A História Por Trás do Logo” (2023) e “O Primeiro Milhão” (2000). No entanto, “A Grande Virada” mergulha na devastação pessoal e profissional que muitos enfrentaram após o colapso financeiro de 2008.

A trama se desenrola com Walker, aspirante à presidência da General Transportation Systems (GTX), perdendo seu emprego da noite para o dia após a crise econômica. O impacto é imediato e severo: as economias de uma década não cobrem as despesas mensais, e a realidade dura das contas e responsabilidades se torna inescapável.

Enquanto Walker enfrenta a ruína financeira, o filme também segue Phil Woodward, interpretado por Chris Cooper, um homem velho demais para começar de novo. Diferente de Walker, que ainda tem o apoio da esposa Maggie (Rosemarie DeWitt), Woodward sucumbe à solidão e à tristeza, representando a desolação de muitos que viveram a mesma experiência.

“A Grande Virada”, na Netflix, mostra como a crise financeira de 2008 afetou vidas individuais, trazendo uma narrativa densa e emocionalmente carregada. O filme não apenas critica o capitalismo, mas também humaniza suas vítimas, oferecendo uma visão sombria e realista das consequências de um sistema econômico volátil. Em suma, a obra de John Wells é uma reflexão poderosa sobre a fragilidade da estabilidade financeira e o impacto profundo das crises econômicas nas vidas das pessoas comuns.

Filme: A Grande Virada

Direção: John Wells

Ano: 2010

Gêneros: Drama

Nota: 8/10