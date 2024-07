Último filme do lutador Randy Couture está entre os filmes mais assistidos da Netflix na atualidade

O filme “The Hard Way” de 2019, dirigido por Keoni Waxman, promete uma aventura intensa no universo dos filmes de ação, mas acaba não atingindo completamente as expectativas. A trama central gira em torno de um enredo de vingança, onde o protagonista, interpretado pelo dinâmico Michael Jai White, embarca em uma missão para fazer justiça após a morte de seu irmão. Apesar de uma premissa que poderia ser rica em emoção e tensão, o desenvolvimento da história se enreda em clichês familiares que frequentemente assolam o gênero.

A execução da história em “The Hard Way” é insuficiente quanto à originalidade. As reviravoltas, em vez de adicionar profundidade ou surpresa, parecem seguir uma fórmula estabelecida, tornando a trama previsível. O roteiro não se aprofunda significativamente na construção dos personagens, limitando a capacidade do elenco de explorar e expandir seus papéis. Michael Jai White, reconhecido por suas habilidades em artes marciais e presença enérgica, faz o possível dentro das limitações do script, entregando sequências de ação que, embora tecnicamente competentes, são os únicos momentos que realmente capturam a atenção do público.

A direção de Keoni Waxman mostra-se inconsistente, alternando entre sequências de ação intensas e segmentos dramáticos que frequentemente parecem prolongados e desconexos, estagnando o ritmo da narrativa. Quanto à cinematografia e aos valores de produção, embora adequados para um filme de ação de escopo mais modesto, não conseguem transcender o comum ou introduzir elementos visuais inovadores que poderiam elevar a qualidade geral do filme.

“The Hard Way” provavelmente atrairá espectadores que apreciam filmes de ação sem grandes expectativas em relação à complexidade da trama ou inovação na execução. Aqueles em busca de um enredo mais intricado ou de uma abordagem revolucionária à ação podem se sentir desapontados. Apesar dos esforços de um elenco competente, o filme não atinge seu potencial máximo, resultando em uma experiência que, embora tenha seus momentos, permanece predominantemente mediana.

Filme: The Hard Way

Direção: Keoni Waxman

Ano: 2019

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 6/10