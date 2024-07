Indicado a 3 Oscars, suspense policial com Benicio Del Toro está na Netflix

“Sicario: Terra de Ninguém” é uma obra notável que examina a intrincada relação entre violência e tráfico de drogas. O filme, dirigido por Denis Villeneuve, não poupa o espectador de realidades brutais desde o início. Logo no prólogo, o roteiro de Taylor Sheridan revela uma casa repleta de cadáveres, todos conectados ao narcotráfico — seja como devedores, traficantes descuidados ou policiais inflexíveis. Villeneuve, com sua assinatura sofisticada, mostra que este mundo opera sem escrúpulos, onde a lealdade é um bem raro e precioso.

O ambiente caótico descrito é um terreno fértil para a violência, com gangues enfrentando a polícia de igual para igual, equipadas com armamentos obtidos pelo tráfico de armas. A guerra incessante entre facções pelo controle de territórios lucrativos cria um mercado global que movimenta cerca de novecentos bilhões de dólares anualmente, representando 1,5% do PIB mundial. Este comércio ilícito não apenas corrompe bairros urbanos desassistidos, mas também se estende a vilarejos remotos, seduzindo jovens com promessas de riqueza fácil, especialmente entre aqueles com baixa escolaridade e poucas oportunidades.

Os sicários, que eram assassinos fanáticos na antiga Judeia, hoje são os mercenários do narcotráfico mexicano. A agente do FBI Kate Macy, interpretada por Emily Blunt, se destaca como uma combatente formidável contra esses criminosos. Na cena de abertura, Macy demonstra habilidades que lhe garantem um convite para integrar uma força-tarefa destinada a capturar um poderoso traficante de drogas. Ao lado de Matt e Alejandro, interpretados por Josh Brolin e Benicio Del Toro, respectivamente, Macy começa a suspeitar das intenções de seus colegas à medida que a missão se desenrola com resultados desastrosos.

Villeneuve mantém o suspense e a ação de forma magistral, enquanto explora as dúvidas e questionamentos internos de Macy, cuja percepção pode ser tanto resultado de intuições acertadas quanto de uma mente exausta pelo constante estresse. A verdadeira natureza de cada personagem e suas motivações só se revelam com a grande reviravolta, meticulosamente planejada pelo diretor, destacando sua habilidade em criar uma narrativa envolvente e imprevisível.

“Sicario: Terra de Ninguém” oferece uma visão crua do impacto devastador do tráfico de drogas nas sociedades. A violência associada a este comércio ilegal é retratada com uma honestidade brutal, desmascarando a banalidade do mal em todas as suas formas. Desde os bairros periféricos de grandes cidades até vilarejos isolados, o tráfico de drogas se infiltra em todos os níveis da sociedade, corrompendo tudo em seu caminho. Jovens, principalmente aqueles de cor e com poucas oportunidades, são os mais vulneráveis a essas falsas promessas de riqueza rápida.

Os assassinos a serviço dos cartéis, conhecidos como sicários, operam com uma brutalidade implacável, eliminando qualquer obstáculo em seu caminho. A agente do FBI Kate Macy, com sua determinação e habilidades, se torna uma adversária formidável. No entanto, à medida que se aprofunda na missão, ela percebe que seus aliados podem não ser tão confiáveis quanto aparentam. A presença enigmática de Matt e Alejandro adiciona camadas de complexidade à trama, mantendo o espectador em suspense.

Denis Villeneuve, com seu toque hábil, consegue equilibrar ação e reflexão, criando um filme que é tanto um thriller quanto uma meditação sobre a moralidade e a corrupção. A tensão constante é aliviada apenas pela revelação final, que lança uma nova luz sobre as ações e motivações dos personagens, confirmando a destreza do diretor em construir uma narrativa envolvente e multifacetada.

“Sicario: Terra de Ninguém”, na Netflix, é um exame profundo e perturbador das forças sombrias que alimentam o tráfico de drogas. Através de uma direção precisa e performances poderosas, o filme não apenas entretém, mas também provoca uma reflexão crítica sobre um dos maiores problemas sociais da atualidade. A história de Kate Macy e sua luta contra o tráfico de drogas serve como um poderoso lembrete das complexidades e desafios inerentes à tentativa de combater um mal tão profundamente enraizado.

Filme: Sicario: Terra de Ninguém

Direção: Denis Villeneuve

Ano: 2015

Gêneros: Suspense/Crime

Nota: 9/10