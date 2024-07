Se você é fã de ʽO Poderoso Chefãoʼ, precisa assistir ao filme indicado a 2 Oscars, com Denzel Washington e Russell Crowe, na Netflix

Ridley Scott, um diretor conhecido por sua meticulosa abordagem ao cinema, sempre mergulha profundamente nas histórias que escolhe contar. Sua filmografia, variada e cheia de estilos próprios, é um reflexo de seu compromisso com a autenticidade narrativa, seja em filmes de ficção científica como “Alien — O 8º Passageiro” (1979) ou em dramas baseados em fatos reais, como “Casa Gucci” (2021). Scott tem a habilidade de transformar enredos, mesmo os menos verossímeis, em experiências cinematográficas impactantes, revelando segredos e perspectivas inéditas que mantêm o público engajado.

“O Gângster” (2007) é um exemplo claro dessa habilidade. O filme, baseado em fatos reais, narra a ascensão de Frank Lucas, um motorista da máfia que se torna o rei da heroína em Nova York durante os anos 1970. Interpretado por Denzel Washington, Lucas é um personagem complexo e magnético, cuja história desafia as expectativas de realismo. A trama acompanha sua jornada de poder, destacando sua capacidade de enxergar oportunidades onde outros veem apenas obstáculos.

Lucas, um afro-americano no Harlem, capitaliza a Guerra do Vietnã (1955-1975) para criar um império do tráfico de drogas. Após descobrir o vício em opioides entre soldados americanos no Sudeste Asiático, ele viaja pessoalmente ao Vietnã para adquirir heroína pura. Sua “Magia Azul”, uma droga altamente potente, rapidamente se torna a mais procurada nas ruas de Nova York. Frank constrói um império vasto, avaliado em mais de 250 milhões de dólares, usando uma rede de negócios legítimos para lavar seu dinheiro ilícito.

A notoriedade de Lucas atrai a atenção das autoridades, especialmente de Richie Roberts, um detetive interpretado por Russell Crowe. Roberts, comprometido com a justiça, inicia uma longa perseguição a Lucas, culminando em sua prisão após seis anos de um jogo de gato e rato. A dinâmica entre Lucas e Roberts é central para o filme, mostrando como duas figuras opostas podem se envolver em um embate moral e estratégico.

“O Gângster” também faz referência a obras de Martin Scorsese, como “Gangues de Nova York” (2002) e “O Irlandês” (2019), explorando temas de crime organizado e moralidade. A performance de Washington é complementada pela de Crowe, com ambos os atores entregando interpretações memoráveis que elevam o filme. Lucas, apesar de ser um criminoso, é retratado como um empresário astuto, cujas ações desafiam as convenções sociais e legais.

Richie Roberts, após capturar Lucas, opta por sair da polícia e trabalhar como advogado, eventualmente representando Lucas. Graças a uma equipe jurídica talentosa, Lucas consegue reduzir sua sentença para quinze anos, mantendo parte de sua fortuna após ser libertado. Frank Lucas faleceu em 30 de maio de 2019, aos 88 anos, ainda desfrutando dos benefícios de seu império criminoso.

“O Gângster”, na Netflix, é uma obra que transcende o mero relato de crimes, oferecendo uma análise profunda dos personagens envolvidos e das complexidades morais de suas vidas. A direção de Ridley Scott, juntamente com as performances de Washington e Crowe, cria um filme que, apesar de seu longo tempo de execução, mantém o público cativado até o final. A história de Frank Lucas é uma exploração rica de ambição, poder e justiça, refletindo as ambiguidades da condição humana.

Filme: O Gângster

Direção: Ridley Scott

Ano: 2007

Gêneros: Drama/Policial

Nota: 9/10