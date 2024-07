O filme mais assistido do momento na Netflix

A dor de não se ajustar às expectativas sociais é algo que muitos já experimentaram. Atualmente, no entanto, a sociedade tem se tornado mais inclusiva, reconhecendo e respeitando uma diversidade de identidades e experiências. Isso tem permitido que as pessoas se sintam mais à vontade para expressar quem realmente são, sem medo de julgamentos ou discriminação.

Richard LaGravenese, conhecido por seus trabalhos em “Escritores da Liberdade” e “P.S. Eu te Amo”, aborda de forma crítica e bem-humorada o universo das celebridades em “Tudo em Família”. A comédia romântica estrelada por Zac Efron e Joey King examina a complexidade das relações pessoais e profissionais, ao mesmo tempo em que humaniza as figuras públicas frequentemente vistas como inalcançáveis.

Efron interpreta Chris Cole, um astro do cinema cuja fama provém de uma série de filmes de ação comerciais. Apesar do sucesso, Chris tem uma relação complicada com sua assistente, Zara (King), a quem frequentemente humilha por pequenos erros. Após dois anos de abuso, Zara decide se demitir, forçando Chris a reavaliar sua dependência dela. Ciente de que Zara conhece todos os detalhes de sua vida e rotina, Chris percebe a dificuldade de encontrar uma substituta à altura e resolve procurá-la para implorar que volte, oferecendo-lhe uma promoção para produtora, um cargo que ela sempre almejou.

A situação se complica quando Chris vai até a casa de Zara e encontra sua mãe, Brooke Harwood (Nicole Kidman), uma escritora viúva e atraente. A química imediata entre Chris e Brooke leva a uma noite juntos, apenas para serem surpreendidos por Zara ao retornar para casa. Este incidente dá início a uma série de eventos que exploram a dinâmica familiar e profissional de maneira divertida e emocionalmente rica.

Brooke, encorajada por sua ex-sogra Leila Ford (Kate Bates), começa a considerar um relacionamento sério com Chris, enquanto Zara lida com seus próprios sentimentos conflitantes sobre a situação. Leila, com sua sabedoria e desejo de ver Brooke feliz, desempenha um papel crucial ao incentivar a relação entre Chris e Brooke, lembrando-a da importância de seguir em frente e buscar a própria felicidade.

Apesar de sua desconfortável aceitação inicial, Zara tenta se ajustar à nova realidade, mas a descoberta de que Chris planeja presentear Brooke com um par de brincos idêntico ao que deu a todas as suas ex-namoradas para terminar os relacionamentos a faz repensar a situação. Decidida a proteger sua mãe, Zara expõe Chris, levando Brooke a terminar o romance.

Essa crise leva Zara a uma reflexão profunda sobre suas atitudes e maturidade, percebendo que não deve interferir nos relacionamentos de sua mãe. Paralelamente, Chris enfrenta seus próprios demônios, reconsiderando seu comportamento como celebridade e suas relações superficiais. Brooke, por sua vez, decide focar em sua própria felicidade e bem-estar, encerrando a história com uma sensação de crescimento e amadurecimento para todos os personagens envolvidos.

“Tudo em Família”, na Netflix, embora siga fórmulas conhecidas e um roteiro previsível, consegue entregar uma experiência calorosa e reconfortante. Com um elenco carismático e performances adoráveis, o filme oferece quase duas horas de entretenimento agradável, capaz de provocar risos e reflexões. Ele destaca a importância da empatia, do perdão e da busca pela felicidade pessoal, tornando-se uma opção ideal para quem busca uma narrativa envolvente e emocionalmente satisfatória.

Filme: Tudo em Família

Direção: Richard LaGravenese

Ano: 2024

Gênero: Comédia/Romance/Drama

Nota: 8