Thriller de ação da Netflix que já foi visto por 26 milhões de pessoas em menos de um mês

Após mais de dois anos de pré-produção, “Alerta de Risco” finalmente estreia na Netflix. Filmado no Novo México, o roteiro foi originalmente escrito por Josh Olson e John Brancato há oito anos, antes de receber os ajustes finais de Halley Wegryn Gross. Este longa-metragem marca a estreia de Mouly Surya, cineasta indonésia aclamada por seu trabalho em “Marlina — A Assassina em Quatro Atos”, no cinema de Hollywood. Seu filme anterior foi inicialmente selecionado para o Oscar e disputou a Palma de Ouro em Cannes, o que elevou as expectativas para “Alerta de Risco”.

Descrito inicialmente como uma versão feminina de “John Wick”, “Alerta de Risco” não cumpre essa promessa. Embora as sequências de ação sejam bem coreografadas e os dublês façam um trabalho competente, o filme não consegue escapar do tédio e frequentemente nos faz olhar para nossos celulares. A produção se leva a sério demais, especialmente considerando seu orçamento mediano, cuja quantia não foi divulgada. A performance de Jessica Alba revela sua inabilidade em filmes de ação, e o roteiro parece ser uma repetição de vários outros títulos de Hollywood.

Jessica Alba interpreta Parker, uma oficial das Forças Especiais envolvida em uma missão secreta contra terroristas na Síria. A cena de abertura a apresenta como uma mulher durona, com habilidades de luta e um forte código moral. Posteriormente, ela retorna à sua cidade natal nos Estados Unidos após receber a notícia da morte de seu pai, dono de um bar local, que teria falecido durante o desabamento de uma mina que continha um corredor secreto ligando-o à sua propriedade. Jesse, interpretado por Mark Webber, é o ex-namorado de Parker e agora xerife da cidade, investigando as circunstâncias da morte.

Parker encontra uma carta de suicídio deixada pelo pai, que lhe entrega a administração do bar. Sem acreditar no conteúdo da carta, ela começa a investigar e se vê envolvida em uma conspiração que envolve contrabando de armas ilegais, com pessoas perigosas com quem seu pai estava envolvido, e que agora a perseguem.

O roteiro inconsistente e cheio de pontas soltas é parcialmente culpado pelo resultado insatisfatório do filme. Além disso, as cenas de ação são curtas e deixam a desejar, e a pouca dedicação de Alba em tornar sua personagem convincente também contribui para o problema.

Apesar de suas falhas, “Alerta de Risco” não é completamente intragável. Ele oferece um entretenimento leve e temporário, sendo um filme que pode ser assistido sem grandes expectativas. Embora não traga maiores satisfações ou inovações, ele cumpre seu papel como um genérico de ação, capaz de entreter em momentos de distração.

A estreia de Mouly Surya em Hollywood tinha potencial, mas o resultado final não corresponde às expectativas. Surya demonstrou talento em seu trabalho anterior, e talvez com um roteiro mais sólido e um elenco mais adequado, ela possa explorar melhor seu potencial no cinema ocidental. “Alerta de Risco” serve como um lembrete de que até os diretores mais promissores podem enfrentar desafios ao transitar entre diferentes estilos cinematográficos e mercados.

O desempenho de Jessica Alba é um dos pontos mais fracos do filme. Embora ela tenha se destacado em outros gêneros, sua atuação em “Alerta de Risco” falta a intensidade e a credibilidade necessárias para um filme de ação. A personagem Parker tinha potencial para ser uma protagonista forte e memorável, mas a interpretação de Alba não consegue transmitir a complexidade e a força que o papel exige.

“Alerta de Risco” é um filme que pode ser assistido como uma forma de entretenimento leve e sem grandes pretensões. Para aqueles que procuram um filme de ação com uma narrativa envolvente e personagens bem desenvolvidos, pode ser uma decepção. No entanto, como um passatempo sem compromisso, ele cumpre seu papel.

Filme: Alerta de Risco

Direção: Mouly Surya

Ano: 2024

Gênero: Ação/Suspense

Nota: 7