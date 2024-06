Ficção científica que levou mais de 40 milhões de pessoas às salas de cinema está na Netflix

Wes Ball, conhecido por dirigir a série “Maze Runner” baseada nos livros de James Dashner, é um diretor que consegue capturar de maneira única o espírito que ressoa com públicos de todas as idades. Ele equilibra ação e reflexão de forma precisa, levando os espectadores a se envolverem com questões universais que todos enfrentam, especialmente durante a juventude, quando a orientação dos pais é crucial para manter a sanidade em meio ao caos.

Thomas, o protagonista vivido por Dylan O’Brien, continua a liderar seus companheiros em “Maze Runner: Prova de Fogo”. Embora a liberdade conquistada no primeiro filme seja efêmera, agora enfrentam novas ameaças em um mundo devastado. O roteiro de T.S. Nowlin, que colaborou no primeiro filme, repete elementos anteriores, enfraquecendo um pouco a narrativa de “Prova de Fogo”. No entanto, as sequências de ação, conduzidas por um elenco dedicado, mantêm a trama envolvente.

A juventude é uma fase de descobertas e vulnerabilidade, onde experiências intensas e transformadoras são comuns. Esse período de transição entre a adolescência e a vida adulta é retratado de forma convincente nos livros e filmes da série “Maze Runner”. Wes Ball destaca o carisma magnético de Thomas, que, junto com seus amigos Newt, Caçarola, Teresa, Minho e Winston, enfrenta desafios quase insuperáveis.

Após a fuga da Clareira, os protagonistas descobrem que ainda são prisioneiros da organização CRUEL, que busca a cura para o vírus Fulgor. A Dra. Ava Paige, interpretada por Patricia Clarkson, continua a ser a principal antagonista, conduzindo a narrativa para seu clímax na terceira parte da série, “Maze Runner: A Cura Mortal”. O destino de personagens como Minho e Winston, e a introdução de Aris, um novo aliado, aprofundam ainda mais a trama.

Os filmes dirigidos por Wes Ball, e que estão na Netflix, se destacam não apenas pela ação, mas pela maneira como exploram as complexidades emocionais dos personagens jovens, suas lutas e o poder da amizade e da esperança em meio à adversidade. A fotografia e a direção de arte também contribuem significativamente para criar uma atmosfera imersiva, tornando “Maze Runner” uma franquia memorável e impactante.

Filme: Maze Runner: Prova de Fogo

Direção: Wes Ball

Ano: 2015

Gêneros: Ficção científica/Ação

Nota: 8/10