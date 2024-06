Comédia romântica com Julia Roberts foi indicada ao Oscar e está na Netflix

“O Casamento do Meu Melhor Amigo” é considerado uma das últimas comédias românticas realmente inteligentes do cinema. No filme dirigido por P.J. Hogan, destaca-se o cuidado com o texto de Ronald Bass, que é repleto de referências à Era de Ouro de Hollywood e trata com indiferença saudável a sensibilidade dos espectadores, sem causar ofensa.

A narrativa, que se centra na história de amor entre uma mulher e um homem — ou melhor, entre uma garota e um rapaz —, é enriquecida por considerações filosóficas sobre a efemeridade da vida, a importância de fazer as escolhas certas e a passagem implacável do tempo. Mesmo sabendo que tudo tem um fim, continuamos agindo como se os anos fossem eternos. A gravidade dessas reflexões é suavizada por uma apresentação encantadora, como um bombom de aparência atraente, mas com um sabor agridoce para aqueles não preparados para a realidade.

Julianne Potter e Michael O’Neal eram mais do que melhores amigos, mas ela, sempre focada em sua carreira, fez-lhe uma promessa insensata que nunca teve intenção de cumprir. Sua dedicação ao trabalho foi recompensada; ela se tornou uma crítica gastronômica respeitada em Nova York, temida pelos inúmeros restaurateurs da cidade. Contudo, ela nunca esqueceu o pacto feito com Mike: se ambos estivessem solteiros aos 28 anos, deveriam se casar, mesmo que estivessem separados há quase uma década e não soubessem mais nada um sobre o outro.

À medida que ambos se aproximam dos 28 anos, como só acontece em comédias românticas, Jules recebe uma ligação de Mike, mas não para ouvir a proposta esperada. Ele telefona para anunciar que vai se casar em três dias com uma jovem estudante da Universidade de Chicago, dez anos mais nova, filha de um magnata do beisebol e de uma rede de emissoras a cabo. A notícia atinge Jules como um golpe, deixando-a tão perplexa quanto um rosbife esquecido no forno.

Julia Roberts e Dermot Mulroney, como Jules e Mike, alternam-se na tela durante o primeiro ato, quase competindo pela atenção do público. No entanto, é Cameron Díaz, interpretando a noiva Kimberly Wallace, que rapidamente conquista o coração dos espectadores. Kimberly, filha de um dos poderosos de Chicago, foge do estereótipo de patricinha, apesar dos cabelos loiros e dos vestidos de grife. Sua pureza, inocência e genuína bondade contrastam com a rivalidade entre Jules e Mike.

Hogan aproveita o roteiro de Bass para despir a personagem de Roberts de qualquer traço de boa moça, apesar dos conselhos sempre sensatos de George Downes, o amigo charmoso, refinado e gay, interpretado por Rupert Everett. À medida que a trama avança, Jules revela seu lado mais manipulador, determinado a atrapalhar o casamento de Mike e Kimberly. Ela se transforma numa antagonista formidável para a ingênua Kimberly, que, sem perceber, acolheu uma adversária em seu próprio círculo íntimo, ao convidar Jules para ser sua madrinha.

“O Casamento do Meu Melhor Amigo” termina de maneira diferente da maioria das comédias românticas convencionais. Se fosse um produto do zeitgeist atual, Jules e Mike provavelmente terminariam juntos, com Kimmy sendo injustamente descartada por se intrometer entre os dois. No entanto, o filme respeita os valores da época, resultando num desfecho mais honesto e coerente com o desenvolvimento dos personagens.

O filme captura a essência de uma comédia romântica clássica, ao mesmo tempo em que subverte algumas expectativas do gênero. A abordagem de Hogan e Bass em lidar com temas atemporais como o amor, a amizade e a inevitabilidade das mudanças na vida, tudo isso envolto em uma camada de humor e ironia, torna “O Casamento do Meu Melhor Amigo”, na Netflix, uma obra duradoura e relevante. A dinâmica entre os personagens, especialmente o triângulo amoroso central, oferece uma visão refrescante sobre como o amor e a amizade podem se entrelaçar de maneiras complexas e inesperadas.

Filme: O Casamento do Meu Melhor Amigo

Direção: P.J. Hogan

Ano: 1997

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 9/10