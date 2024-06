História de amor comovente e real de uma das escritoras mais famosas de todos os tempos, na Netflix

Existir como um espírito verdadeiramente livre em uma época marcada por preconceitos intensos era um desafio monumental, especialmente para as poucas almas nobres que surgiam. Beatrix Potter (1866-1943), uma figura vibrante na Inglaterra do final do século XIX, é revelada em seus aspectos mais profundos no filme “Miss Potter”. Este retrato meticulosamente elaborado descreve uma mulher encantadora, lutando pela sua independência enquanto busca se libertar do controle de pessoas que acreditam saber o que é melhor para ela, ao mesmo tempo em que expressa suas emoções e percepções sobre o mundo ao seu redor.

Chris Noonan, conhecido por extrair poesia de situações aparentemente banais, mantém-se relevante, apesar das críticas recebidas por “Babe — O Porquinho Atrapalhado” (1995), uma fábula que transforma a urgência de Nietzsche em se tornar quem realmente se é, numa narrativa sobre uma mulher gentil, mas firme em suas convicções. Isso naturalmente intimidava e irritava os homens daquela época, embora Potter tivesse a oportunidade de experimentar o amor — um sentimento que quase a arrastou para a correnteza de uma paixão inesperada. Noonan emprega técnicas inovadoras, como toques de animação, para mergulhar profundamente na essência de sua protagonista, dando vida às criações de Potter de uma maneira que convida o público a uma dança envolvente e interminável, mesmo com o roteiro de Richard Maltby Jr. enfatizando que a vida da autora estava longe de ser perfeita.

Para a sociedade de South Kensington, no oeste de Londres, Potter era vista como uma solteirona excêntrica. Seus cadernos, repletos de encantadores coelhinhos de todas as formas e tamanhos, se tornaram sua obsessão e, mais tarde, a definiram profissionalmente. Renée Zellweger interpreta Potter com uma doçura complexa, trazendo à tona a confusão natural e as possibilidades que a cercavam, lembrando vagamente a personagem quase angelical Roxie Hart do filme “Chicago” (2002), dirigido por Rob Marshall. Neste papel, Zellweger conseguiu transpor para o cinema a mágica que se via nos palcos, solidificando sua posição como uma das melhores tradutoras da aura glamorosa e mágica das artes.

Enquanto Roxie Hart manipula seu marido para conseguir uma defesa após assassinar o amante, Beatrix Potter parece dolorosamente perdida até conhecer Norman Warne. Warne, o jovem sócio da editora que publica seus livros, desenvolve um interesse que vai além dos negócios. Interpretado por Ewan McGregor, Warne traz à narrativa um alívio para a solidão de Potter, inspirando no público sonhos românticos que se encaixam perfeitamente na trama. Warne desempenhou um papel crucial no sucesso literário de Potter com “A História de Pedro Coelho” (1901), um clássico da literatura infantil, apesar das reviravoltas em sua vida amorosa.

“Miss Potter” não é apenas um relato sobre a luta de uma mulher por reconhecimento e independência. É uma obra que se aprofunda na alma de uma artista que revolucionou a literatura infantil com suas histórias encantadoras. A relação de Potter com Warne é um dos pontos centrais do filme, demonstrando como o apoio mútuo pode transformar vidas e carreiras. No entanto, o filme não se limita a esse aspecto, explorando também as dificuldades pessoais e profissionais que Potter enfrentou em uma sociedade patriarcal e conservadora.

Noonan, com sua direção sensível e perspicaz, capta a essência de Potter e a apresenta de maneira que ressoa profundamente com o público moderno. A utilização de animações para dar vida às criações de Potter não é apenas um recurso visual; é uma maneira de conectar o público à mente criativa da autora, mostrando como suas histórias não eram apenas ficção, mas uma extensão de seu mundo interior.

Em resumo, “Miss Potter”, na Netflix, é uma celebração da resiliência e criatividade de Beatrix Potter, uma mulher que desafiou as normas de sua época para se tornar uma das autoras mais queridas da literatura infantil. O filme destaca sua jornada pessoal e profissional, explorando as complexidades de sua vida e a profundidade de seu talento. Chris Noonan e Renée Zellweger, através de suas interpretações, oferecem um retrato íntimo e inspirador de uma mulher que, contra todas as probabilidades, conseguiu se afirmar e deixar um legado duradouro.

Filme: Miss Potter

Direção: Chris Noonan

Ano: 2006

Gêneros: Romance/Drama/Biografia

Nota: 9/10