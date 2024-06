Clique aqui se você é humano

Muitas vezes você quer pagar uma conta na internet ou conseguir algum documento, uma dessas tarefas chatas que você quer se livrar rapidamente. Você vai lá no tal site, coloca os seus dados e se prepara para completar a chatice que já te tomou muito tempo, mas antes de conseguir o que quer, você se depara com a seguinte questão:

Tudo bem, eu sei que a internet está cheia de mecanismo artificiais rondando os sites, os chamados robôs, e para se livrar da invasão desses robôs, muitos sites colocam essa questão, que sei que é boba, mas que confesso que me deixa meio bolado e me faz parar tudo. Como assim colocar em dúvida se eu sou ou não um robô?

Diante dessa questão, quase sempre me bate aquela dúvida existencial, será que eu não sou mesmo um robô? Será que as minhas atitudes não são todas pré-programadas por algum ente que domina o meu cérebro sem eu ter consciência? Será que as Inteligências Artificiais espalhadas pela Internet já invadiram o meu cérebro a ponto de eu ser praticamente um androide?

No entanto, alguns sites mudaram essa questão. Em vez de questionar se você é um robô, eles pedem para você confirmar se é ou não humano. E aí a coisa fica ainda pior! Porque eu encaro essa pergunta como um questionamento filosófico de difícil resposta. Dificílima!

Afinal, qual é a essência de ser humano? O que diferencia um ser humano de outros seres? O que nos torna humanos? Qual é o sentido da vida? Por aí! Eu fico perdido nessas questões transcendentais e acabo esquecendo o que é mesmo que eu queria fazer naquele site. E sou obrigado a voltar de novo ao começo, me sentindo menos humano, muito mais perto de uma besta quadrada.

E fico pensando que em alguns casos muito específicos, talvez a pergunta que questiona a nossa humanidade precisaria ser modificada mais uma vez. É o caso de vários ditadores, de alguns negacionistas sem escrúpulos, de terroristas, de gente que desdenha de catástrofes, em suma, de gente ruim!

Nesses casos a questão deveria ser: Clique aqui se você é desumano.