Com R$ 35 mil em prêmios, concurso de contos da Revista Bula terá Cristovão Tezza e Miguel Sanches Neto no júri

A Revista Bula lançou o 1º Bula Prêmio de Conto, iniciativa literária de abrangência internacional voltada à celebração da prosa contemporânea em língua portuguesa. Com inscrições abertas até 31 de agosto de 2025, o concurso irá distribuir R$ 35 mil entre os dez melhores contos selecionados, além de publicar os textos vencedores em uma coletânea digital com distribuição gratuita pela plataforma Kindle Unlimited, da Amazon.

A premiação inclui R$ 15 mil para o primeiro lugar, R$ 8 mil para o segundo, R$ 5 mil para o terceiro e R$ 1 mil para cada um dos classificados entre a quarta e a décima colocação. Os textos devem conter entre 3.000 e 10.000 caracteres (com espaços), podem ter sido previamente publicados e devem ser enviados em formato Word via site oficial da Revista Bula. A taxa de inscrição varia entre R$ 75 e R$ 80, dependendo da data do envio.

A seleção será feita em três etapas — semifinal (100 contos), final (50) e premiação (10) — por um corpo curatorial de peso. Estão entre os jurados os escritores Cristovão Tezza (O Filho Eterno) e Miguel Sanches Neto (A Máquina de Madeira).

Podem participar autores de qualquer nacionalidade, inclusive menores de 18 anos (com autorização dos responsáveis) e representantes legais de autores falecidos entre 2020 e 2025, desde que comprovem a titularidade dos direitos autorais da obra.

O concurso propõe reconhecer a literatura como um espaço vivo da imaginação, buscando contos que provoquem “pequenos abalos sísmicos internos”. A leitura do regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da Revista Bula.