O melhor filme de toda história do cinema, na Netflix

“O Poderoso Chefão” é um filme envolto em histórias e polêmicas, que destaca a genialidade de Francis Ford Coppola. Conhecido por desafiar os estúdios de Hollywood, Coppola fundou a American Zoetrope com George Lucas em 1969, buscando a liberdade para criar filmes que rompessem com os padrões tradicionais.

A produção de “O Poderoso Chefão” enfrentou muitos obstáculos. Produzido pela Paramount Pictures, o filme contou com a persistência do produtor Albert S. Ruddy, que conseguiu superar a resistência do estúdio. Com um orçamento restrito de seis milhões de dólares, o longa revitalizou o gênero de máfia, que estava em declínio nos anos 1970. Adaptado do romance de Mario Puzo, que também colaborou no roteiro, o filme é notável por sua estética única e narrativa intrincada.

A trama não segue uma linha do tempo linear, utilizando flashbacks para adicionar profundidade aos personagens. A trajetória de Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, é desenvolvida de forma detalhada, mostrando sua transformação de um jovem promissor e veterano da Guerra do Vietnã a um líder mafioso. Ao retornar aos Estados Unidos, Michael encontra sua família em uma situação precária e perigosa e é forçado a assumir a liderança quando seu pai, Don Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando, é atacado por uma família rival.

Michael, inicialmente relutante, se torna um líder determinado a proteger sua família e seus aliados. A narrativa é enriquecida por diversas subtramas, personagens memoráveis, diálogos marcantes e cenas icônicas.

No primeiro filme, não conhecemos o passado de Vito Corleone, que imigrou para os Estados Unidos no início do século XX, fugindo de um mafioso siciliano que matou sua família. Vito se envolve em pequenos crimes em Nova York, até construir seu próprio império com determinação e ousadia. Ele deseja que seu filho caçula, Michael, mantenha-se afastado dos negócios da família, acreditando que Michael tem um futuro na política. Contudo, após um ataque à família, Michael é forçado a se envolver na máfia para defender seu clã e o legado de seu pai. A transformação de Michael é notável, passando de um jovem alegre a um homem sombrio e implacável, mas sempre leal aos seus ideais de identidade, família, lealdade e hierarquia.

Filmado em 35mm, o uso de película granulada contribui para uma estética densa com cores terrosas e pouca iluminação, criando uma atmosfera única no cinema de máfia. Os jogos de luz e sombra são usados para expressar emoções e intenções dos personagens, construindo um clima de suspense. Os enquadramentos são cuidadosamente planejados para enfatizar poder, autoridade e opressão.

A trilha sonora de Nino Rota é outra característica notável do filme, carregando a trama de emoção e profundidade, adicionando camadas de significado. “O Poderoso Chefão” foi indicado a 11 categorias no Oscar, vencendo Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator para Marlon Brando. Francis Ford Coppola, com este filme, criou uma das maiores realizações do cinema, agora disponível na Netflix em versão remasterizada em 4K.

Filme: O Poderoso Chefão

Direção: Francis Ford Coppola

Ano: 1972

Gênero: Policial/Drama

Nota: 10