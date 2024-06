Terror sobre vampiros que superou bilheteria de “Drácula de Bram Stocker” está na Netflix

Imagine uma mistura entre “Game of Thrones”, “Batman Begins” e a clássica história de Drácula de Bram Stoker, criando uma atmosfera grandiosa e hollywoodiana. Essa é a abordagem de Gary Shore em “Drácula: A História Nunca Contada”, um filme que mergulha na lenda do conde da Transilvânia. Repleto de efeitos visuais e com um visual impressionante que captura as paisagens sombrias da Europa Ocidental, o filme oferece uma perspectiva diferente sobre o icônico vampiro.

No centro da trama está Vlad Dracula, interpretado por Luke Evans. Vlad foi sequestrado na adolescência pelos turcos e treinado, juntamente com o futuro monarca turco Mehmed, nos rigores militares. Essa relação de amizade e rivalidade persiste até a vida adulta. Como conde da Transilvânia, Vlad vive sob a constante ameaça de guerra com os turcos. A situação se torna insustentável quando Mehmed exige mil meninos transilvanos para servirem em seu exército, incluindo o filho de Vlad, Ingeras (Art Parkinson). Para proteger seu filho e seu povo, Vlad recorre a medidas extremas.

Essas medidas envolvem fazer um pacto com uma criatura sombria e poderosa, um vampiro que se alimenta de sangue humano para sobreviver. Vlad aceita essa transformação, tornando-se um vampiro para ganhar o poder necessário para enfrentar os turcos.

A partir daí, o filme desenvolve uma narrativa repleta de batalhas intensas, com Vlad lutando para proteger sua terra e sua família. No centro de sua motivação está o amor por sua esposa, Mirena, vivida por Sarah Gadon. A performance de Gadon traz uma combinação de beleza e vulnerabilidade à personagem, fortalecendo a dinâmica emocional da história.

Luke Evans se preparou intensamente para o papel, se submetendo a um treinamento rigoroso em esgrima e artes marciais, o que se reflete nas cenas de combate impressionantes do filme. As filmagens ocorreram em locais deslumbrantes da Irlanda do Norte, incluindo o Tollymore Forest Park e o Ballygally Castle, que ajudaram a criar a atmosfera sombria e gótica essencial para a narrativa.

Apesar de não alcançar o status de clássico cult como “Drácula de Bram Stoker” dirigido por Francis Ford Coppola, “Drácula: A História Nunca Contada” conseguiu superar expectativas nas bilheterias, arrecadando mais de um bilhão de reais globalmente. O filme, que está na Netflix, se destaca pela sua combinação de ação, drama e elementos sobrenaturais, oferecendo uma nova interpretação do lendário vampiro e consolidando-se como uma experiência cinematográfica envolvente e visualmente impactante.

Filme: Drácula: A História Nunca Contada

Direção: Gary Shore

Ano: 2014

Gênero: Ação/Drama/Fantasia

Nota: 8/10