Filme eletrizante, hardcore e alucinante na Netflix que vai acelerar sua mente a 200 km/h

“Hell Dogs”, originado das páginas de Akio Fukamachi, foi adaptado para o cinema pelo veterano diretor Masato Harada em 2022. A trama acompanha um policial que se infiltra na Yakuza utilizando o nome falso de Shogo “Tak” Kanetaka (Junichi Okada). Após anos de preparação para se tornar um assassino cruel, ele faz parceria com Hideki “Muro” Murooka (Kentaro Sakaguchi), um jovem psicopata com um passado conturbado, dentro da gangue Toshokai.

Tak não é um típico defensor da lei. Após o assassinato de sua esposa pela máfia, ele busca vingança, mas seu conceito de justiça está distorcido, baseado em uma visão pessoal e violenta de retribuição. Como guarda-costas do enigmático e andrógino Yoshitaka Toake (Miyavi), Tak enfrenta diversas ameaças, incluindo policiais, para manter seu disfarce. As cenas de ação foram coreografadas pelo próprio Okada, que é uma figura proeminente no cinema japonês, trazendo um ritmo intenso ao filme. Os atores coadjuvantes também demonstram grande talento.

Um destaque notável é Sakaguchi no papel de Muro. Juntos, Tak e Muro formam uma dupla sincronizada e eficaz no combate, encarnando a brutalidade da Yakuza com uma aura sofisticada e futurista. Muro é carismático e, apesar de ser uma máquina de matar, exibe uma energia frenética e uma curiosidade infantil, sempre em movimento, mesmo durante sermões. Sua natureza inquisitiva permite que Tak obtenha as informações necessárias, sem que Muro perceba que está ajudando um infiltrado.

“Hell Dogs” é um filme dinâmico, que mantém o público envolvido sem precisar de cenas de explosões extravagantes. Repleto de intrigas e traições, a narrativa de anti-heróis sanguinários captura a atenção e proporciona uma experiência cinematográfica intensa.

Filme: Hell Dog

Direção: Masato Harada

Ano: 2022

Gênero: Ação / Máfia / Policial

Nota: 8/10