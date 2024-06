Uma dose de felicidade: comédia da Netflix vai melhorar seu dia em minutos

No filme “Deslizando pela Vida”, dirigido por Mårten Klingberg, a trama se desenrola em torno da temática de que ninguém é exatamente como aparenta ser. A história se centra em uma competição de esqui que entrelaça as vidas de seus personagens e altera seus destinos. Lisa (Katia Winter) e Daniel (Fredrik Hallgren) são irmãos que não poderiam ser mais diferentes. Daniel, um empresário bem-sucedido e disciplinado, treina para participar da competição, enquanto Lisa, sua irmã, luta contra uma série de problemas pessoais. Ele é casado com Klara (Rakel Warmlander) e vive uma vida aparentemente perfeita.

Após um acidente doméstico no apartamento de Lisa, ela e sua filha Elvira (Kelly Flogel) se mudam temporariamente para a casa de Daniel e Klara. Lisa, uma mãe solteira enfrentando o alcoolismo, desemprego e depressão, está em risco de perder a guarda de Elvira devido a seu comportamento instável. Após uma noite de bebedeira que termina com sua prisão, Lisa conhece o policial Anders (Ulf Stenberg), com quem desenvolverá uma relação posteriormente. Para impressionar sua filha, Lisa decide participar da Corrida de Vasa, uma prova de esqui de quase 90 quilômetros. Daniel, já inscrito na competição, se compromete a treiná-la.

Durante um jantar na casa de Daniel, Lisa descobre que ele e Klara têm tentado, sem sucesso, ter um filho através de inseminação artificial. Perto da data da competição, Klara recebe outra notícia decepcionante sobre sua tentativa de engravidar e decide não acompanhar Daniel. Daniel e Lisa viajam juntos para a competição, onde Lisa reencontra Anders, cujo pai é um corredor veterano da Vasa.

No decorrer da viagem, Daniel flerta com a esquiadora Naomi (Tuva Børgedotter Larsen) e começa a considerar o divórcio. Enquanto isso, a personalidade espontânea e o humor sarcástico de Lisa começam a atrair Anders. Embora o filme não ofereça redenção completa para seus personagens, ele mostra como Daniel e Lisa enfrentam e superam suas dificuldades, apesar de suas imperfeições. Eles não se transformam em heróis, mas conseguem vitórias pessoais significativas dentro de suas limitações. A narrativa evita romantizar suas evoluções, destacando como pequenas conquistas podem ter grande impacto.

“Deslizando pela Vida” é um filme simples e agradável de assistir, que equilibra temas densos com uma abordagem leve e descontraída. Mesmo as cenas mais dramáticas são tratadas com uma certa acidez ou sutileza, tornando a experiência diante da tela envolvente e agradável.

Filme: Deslizando pela Vida

Direção: Mårten Klingberg

Ano: 2022

Gênero: Comédia

Nota: 9/10