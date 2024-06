Comédia romântica fofinha e engraçadinha, na Netflix, vai te fazer querer ficar em casa jogado no sofá no sábado à noite

Em um movimentado prédio comercial de Nova York, dois estagiários se encontram entre as constantes demandas de seus chefes difíceis e autoritários. “O Plano Imperfeito”, comédia romântica dirigida por Claire Scanlon e roteirizada por Katie Silberman, apresenta Glen Powell como Charlie, assistente de Rick (Taye Diggs), um consultor financeiro renomado. No escritório ao lado, Harper (Zoey Deutch) é uma estagiária que aspira escrever para o blog esportivo de sua chefe, a jornalista Kirsten (Lucy Liu).

Scanlon e Silberman mergulham na intensidade do mercado de trabalho em Manhattan, numa sátira que lembra “O Diabo Veste Prada”. Rick e Kirsten, imersos em suas carreiras de sucesso, exercem seu poder de forma a humilhar e explorar seus assistentes, Charlie e Harper, jovens profissionais que aceitam o abuso por medo do fracasso e na esperança de futuras recompensas.

Compreendendo que compartilham a mesma situação, Charlie e Harper decidem tentar unir Rick e Kirsten romanticamente, acreditando que, se os chefes se envolverem, terão menos tempo para sobrecarregá-los com tarefas desnecessárias.

Os dois assistentes, sempre os últimos a deixar os escritórios e raramente livres nos fins de semana, acreditam que a exaustão atual será recompensada com promoções e experiência. Jovens e inexperientes, ainda acreditam que a dedicação extrema é um investimento em suas carreiras.

Experiente em comédias, tendo trabalhado em séries como “The Office”, “Brooklyn Nine-Nine” e “Unbreakable Kimmy Schmidt”, Scanlon transforma as crises enfrentadas por Charlie e Harper em momentos hilários e relacionáveis.

O plano para aproximar Rick e Kirsten inicialmente parece funcionar. Após ficarem presos no elevador do prédio, eles se reencontram em um jogo de baseball e começam a se ver romanticamente, com a ajuda oculta de Charlie e Harper. À medida que o relacionamento dos chefes avança, a amizade entre os assistentes também cresce.

Porém, como esperado em uma comédia romântica, o verdadeiro romance desenvolve-se entre Charlie e Harper. Enquanto manipulam a relação de seus chefes, começam a perceber a própria conexão e o risco de que seus esforços possam ir por água abaixo.

“O Plano Imperfeito” é uma comédia romântica leve e agradável. Glen Powell e Zoey Deutch demonstram uma química notável e um carisma contagiante. Eles já haviam trabalhado juntos em “That’s What I’m Talking About”, de Richard Linklater, e essa familiaridade transparece em suas interações. Seus personagens são facilmente identificáveis, com suas dificuldades amorosas, limitações financeiras e a constante luta para equilibrar a vida profissional e pessoal. Representam de forma realista a vida de jovens tentando se manter no mercado de trabalho.

O elenco de apoio inclui Pete Davidson, cuja presença autêntica e humor natural enriquecem o filme. Sua performance como Duncan, colega de quarto de Charlie, é cativante e demonstra seu talento para manter o interesse do público, mesmo em papéis menores. Teria sido interessante ver mais de sua atuação.

“O Plano Imperfeito”, na Netflix, revitaliza o gênero da comédia romântica, trazendo frescor e leveza a um formato que andava adormecido. Claire Scanlon oferece uma produção divertida e relaxante, ideal para quem busca entretenimento despretensioso e alegre.

Filme: O Plano Imperfeito

Direção: Claire Scanlon

Ano: 2018

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10