Filmaço de ação com Eric Bana e Charlie Hunnam, que você nunca viu, no Prime Video

O destino é audacioso, e em “A Fuga” (2012), no Prime Video, dirigido por Stefan Ruzowitzky, essa premissa é explorada intensamente. Ambientado no Canadá, com cenas rodadas durante o rigoroso inverno, as baixas temperaturas foram desafiadoras e, ao mesmo tempo, ajudaram o longa-metragem a criar um ambiente perigoso, urgente e cheio de tensão.

Eric Bana interpreta Addison, um criminoso especializado em dar golpes em cassinos, que leva sua irmã, Liza (Olivia Wilde), para acompanhá-lo pela primeira vez. Durante a fuga, o carro em que eles estão colide com um animal na estrada e capota, deixando o motorista e parceiro de Addison, Theo (Dennis Lafond), morto. Um carro de polícia chega ao local minutos depois, ainda sem saber que no veículo há dois criminosos. O agente tenta socorrê-los, mas acaba alvejado por Addison, que diz a Liza que eles precisam seguir caminhos opostos para não serem pegos, dividindo o dinheiro do crime. O plano é se reencontrarem quando estiverem seguros.

Enquanto Addison vai parar em uma cabana, onde vivem uma mulher, um bebê e uma criança, Liza cruza seu caminho com Jay (Charlie Hunnam), um ex-boxeador que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas, mas que acabou de sair da prisão após ser condenado por envolvimento em um esquema de propina no boxe. Acreditando que seu treinador armou para que ele levasse a culpa sozinho, Jay o procura assim que é solto por bom comportamento. Durante uma discussão, eles começam a se agredir e Jay, acidentalmente, mata o ex-treinador ao empurrá-lo, fazendo-o acertar a cabeça em um armário.

Assustado com a situação e com medo de ser novamente preso, Jay foge. A caminho da casa dos pais em sua caminhonete, Jay encontra Liza na beira da rodovia, prestes a colapsar por hipotermia, e a salva. Os dois bebem em um bar e se envolvem sexual e emocionalmente. Jay quer apresentá-la para sua família durante o jantar de Ação de Graças, mas quando os dois chegam ao local, Addison está lá, mantendo seus pais, Chet (Kris Kristofferson) e June (Sissy Spacek), como reféns.

Antes disso, Addison passou pela cabana já mencionada, onde fez uma família de refém e deixou um rastro de violência, chamando ainda mais a atenção da polícia, especialmente da agente Hanna (Kate Mara), que recebe o chamado e entra em ação quando o criminoso já está na casa de Chet e June.

Com isso, o enredo reúne, no último terço da trama, um conjunto de personagens que vinha abordando individualmente. É quase um multiplot que se encontra em algum ponto da história. Todos os personagens mencionados têm parte de suas histórias narradas com uma densidade maior, criando apego a todos eles.

A relação de Addison e Liza chama a atenção, sendo praticamente incestuosa. Addison se mostra claramente atraído sexualmente por sua irmã, que, por sua vez, parece corresponder. Em certo ponto do filme, detalhes sobre como essa relação perturbadora se desenvolveu são revelados, ficando claro que Liza idealiza o irmão em uma espécie de Síndrome de Estocolmo.

Há muitas camadas nesta história que poderiam ser abordadas com ainda mais profundidade, mas não há tempo hábil para explorá-las. Em vez disso, o cineasta Ruzowitzky preferiu investir em cenas de violência e perseguição, resultando em uma boa mistura de entretenimento.

Filme: A Fuga

Direção: Stefan Ruzowitzky

Ano: 2012

Gênero: Ação/Policial

Nota: 8/10