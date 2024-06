Se jogue no sofá e aproveite o fim de semana para assistir comédia deliciosa com Rachel McAdams na Netflix

“Uma Manhã Gloriosa” é uma comédia leve que, apesar dos clichês, encanta pela presença de duas estrelas veteranas do cinema, Harrison Ford e Diane Keaton, que se encontram pela primeira vez em cena. O roteiro, escrito por Aline Brosh McKenna, conhecida por filmes como “O Diabo Veste Prada” e “Cruella”, e a direção de Roger Mitchell, responsável por “Um Lugar Chamado Notting Hill”, explora os bastidores caóticos de um telejornal matinal, transformando tensões e sobrecarga de trabalho em uma narrativa bem-humorada.

A trama acompanha Becky (Rachel McAdams), uma produtora de televisão que, após ser substituída por alguém mais experiente, consegue um novo emprego na IBS, uma emissora de TV renomada. Sua tarefa é revitalizar um programa matinal com baixa audiência. Quando um dos apresentadores sai, Becky decide trazer Mike Pomeroy (Harrison Ford), um jornalista veterano e premiado, mas que não está mais no auge da carreira. Mike reluta, mas aceita a oferta por ser a melhor disponível financeiramente, apesar de seu desprezo pelo formato leve do programa, que inclui receitas e amenidades, apresentado por Colleen Peck (Diane Keaton).

Mike, contudo, não facilita as coisas para Becky e Colleen. Com uma lista de exigências extravagantes, Mike aparece no trabalho sempre mal-humorado, quando não está bêbado. Ele ironiza as pautas durante as reuniões e compete com Colleen em cada despedida de programa, tratando Becky com desdém absoluto. Becky enfrenta um desafio ainda maior: se não conseguir aumentar a audiência em seis semanas, o programa será cancelado, e ela ficará novamente desempregada. Pressionada pelo tempo e pelas dificuldades impostas por Mike, Becky precisa encontrar uma solução para atrair mais público ao “Manhã Gloriosa”.

Além do desafio profissional, Becky é uma workaholic, o que afeta seus relacionamentos pessoais. Seus encontros românticos são frequentemente interrompidos por telefonemas e compromissos de trabalho. No entanto, ao conhecer Adam (Patrick Wilson), um colega da IBS que entende bem as demandas do jornalismo, ela encontra uma chance de equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional.

“Uma Manhã Gloriosa”, disponível na Netflix, retrata os desafios do jornalismo de forma bem-humorada, mostrando salários pouco atraentes, longas horas de trabalho e alta pressão nos bastidores. Apesar do cenário desanimador, o filme de Mitchell suaviza a dureza da profissão com charme e humor, oferecendo uma perspectiva mais leve sobre as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da área.

Filme: Uma Manhã Gloriosa

Direção: Roger Michell

Ano: 2010

Gênero: Comédia/Drama/Romance

Nota: 8/10