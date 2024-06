Filme com Ben Affleck que foi ignorado pelo público, está na Netflix e vale cada milésimo de segundo do seu tempo

Hollywood tem uma habilidade notável para criticar o capitalismo, mesmo sendo este o sistema econômico que possibilita a ascensão de diversos talentos em um meio tão competitivo e implacável como o cinema. “A Grande Virada” é um filme que, de forma involuntária, acaba sendo sarcástico, revelando os podres dos extremamente ricos logo no início.

O nome do homem responsável por financiar e distribuir o filme, Harvey Weinstein, aparece em destaque, algo que hoje é no mínimo embaraçoso. Em 2008, quando o filme foi lançado, Weinstein já era conhecido nos bastidores por seu comportamento desprezível de assediar mulheres em posições subordinadas, usando o argumento de que elas precisavam do emprego para sobreviver e sustentar suas famílias.

Robert Walker, homônimo do infeliz e talentoso ator, representa, à semelhança de Weinstein, a obsessão por acumular e ostentar riquezas, encapsulando o estilo de vida americano de consumir excessivamente. Ben Affleck, ao longo de sua carreira, tem interpretado com competência esses personagens corporativos complexos e eticamente ambíguos, cercados de luxos inacessíveis para a maioria das pessoas. Exemplos disso são seus papéis em “AIR: A História Por Trás do Logo” (2023) e “O Primeiro Milhão” (2000), onde já se especulava sobre crises econômicas iminentes.

A crise financeira de 2008 foi um marco decisivo para o capitalismo nos Estados Unidos e no mundo. Em “A Grande Virada”, a personagem de Walker, que aspirava à presidência da General Transportation Systems, vê seu sonho desmoronar da noite para o dia. Desempregado, ele enfrenta a dura realidade de não conseguir cobrir suas despesas mensais com o que acumulou em uma década de trabalho. O filme também aborda o drama de Phil Woodward, um homem envelhecido demais para recomeçar, cuja situação trágica o leva a um fim desolador.

Enquanto Walker ainda tem o apoio de sua esposa, interpretada por Rosemarie DeWitt, Phil, vivido por Chris Cooper, sucumbe à solidão e tristeza, refletindo a situação de muitos durante essa época tumultuada. O filme ilustra uma faceta do capitalismo que sempre ameaça ressurgir, mostrando como as vidas podem ser profundamente afetadas por forças econômicas implacáveis.

Filme: A Grande Virada

Direção: John Wells

Ano: 2010

Gêneros: Drama

Nota: 8/10