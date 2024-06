Scarlett Johansson e a Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial continua assombrando a todos. Está cada vez mais perto de se parecer com um ser humano real. A última novidade vem do ChatGPT que já consegue conversar sem que a gente perceba que está falando com uma máquina. E incorporou uma nova característica que a torna praticamente humana. Pois eu explico: A empresa desenvolvedora do Chatgpt precisava escolher uma voz para essa nova IA incrível que estão lançando. Resolveram chamar a Scarlet Johansson, uma ótima ideia, mas a maravilhosa atriz declinou, ela não quis ser a voz da nova IA. Então os executivos tiveram uma ideia genial: Vamos botar uma voz parecida com a da Scarlet! Assim foi, a nova voz da nova IA espertinha é muito parecida com a da atriz, mas muito parecida mesmo.

– Ah, ela não vai reparar! – Argumentou o esperto executivo chefe.

– É, ela é atriz, não liga para essas coisas. – Os outros executivos corroboraram a ideia do chefe.

Que ideia genial! O novo Chatgpt além de falar, cantar, rir, contar piada, agora também é malandro! Sim, o Chagpt é espertão, é malandrão! Quer coisa mais humana que isso?

O problema é que a Scarlet Johansson não gostou nem um pouco dessa ideia esperta do Chatgpt. Ela reclamou, ameaçou processar. A primeira reação do executivo chefe foi dizer:

– Não, a voz é diferente, é impressão sua!

E os outros executivos reforçaram:

– É, não tem nada a ver com a sua voz!

Mas não colou, a linda atriz ameaçou processar e a turma da IA espertinha acabou admitindo que a voz era mesmo bem parecida com a da atriz.

– Parecida não! É igual! – Scarlet insistiu.

Resumindo, a galera do Chatgpt pagou o maior mico, o que também é muito humano, diga-se de passagem. Depois teve que pedir desculpas, mandou um humano “Foi mal!” para a Scarlet. Agora o Chatgpt vai ter que substituir a voz, mas ainda não se sabe qual é a próxima atriz que eles vão tentar enrolar. Afinal, se a Inteligência Artificial quer mesmo ficar cada vez mais indistinguível de um ser humano, ela tem que estar sempre tentando se dar bem nas paradas.