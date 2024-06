Baseado em livro traduzido para mais de 40 idiomas e lido por mais de 5 milhões de pessoas, filme está na Netflix

Baseado na autobiografia de Cheryl Strayed, “Wild: A Journey from Lost to Found”, o filme “Wild”, estrelado por Reese Witherspoon, oferece uma narrativa intensa de autoconhecimento e superação tanto física quanto emocional. Dirigido por Jean-Marc Vallée e adaptado por Nick Hornby, o longa acompanha Cheryl em sua jornada de 1.700 quilômetros pela trilha Pacific Crest, que vai do México ao Canadá.

A trama é construída de forma não-linear, alternando entre os momentos atuais de Cheryl na trilha e suas memórias dolorosas do passado, especialmente os últimos dias com sua mãe, que faleceu devido ao câncer. Mesmo mantendo uma amizade com o ex-marido, Cheryl enfrenta sérios problemas emocionais, envolvendo-se com drogas e relacionamentos vazios. A caminhada é uma tentativa de encontrar um novo propósito e retomar o controle de sua vida. As lembranças, reflexões e desafios da trilha levam Cheryl a um despertar profundo.

Reese Witherspoon, conhecida por seus papéis que combinam doçura e força, como em “Segundas Intenções” e “Legalmente Loira”, passou por uma fase de filmes menos substanciais entre 2006 e 2012. No entanto, ela tem se destacado em produções de peso, como as séries “Big Little Lies”, “Pequenos Incêndios por Toda Parte” e “The Morning Show”. “Wild” é um exemplo de sua busca por projetos mais autorais e profundos. Vencedora do Oscar por “Johnny & June”, Reese decidiu investir em papéis que desafiam suas capacidades e oferecem histórias ricas.

Jean-Marc Vallée, conhecido por seu talento em extrair performances autênticas, trabalhou intensamente para garantir que Witherspoon vivesse a experiência de Cheryl de maneira realista. Ele eliminou espelhos das filmagens para que a atriz não pudesse se ver, forçando-a a viver de fato as dificuldades do personagem, inclusive montando sua própria barraca e caminhando longas distâncias para que o cansaço fosse genuíno. Durante a mesma época, Reese estava envolvida na produção de “Garota Exemplar” de David Fincher, mas optou por abandonar o projeto para se dedicar plenamente a “Wild”. Curiosamente, Reese e Rosamund Pike, que assumiu seu papel em “Garota Exemplar”, competiram pelo Oscar de melhor atriz no ano seguinte.

Cheryl Strayed enviou uma cópia de seu livro para Reese antes mesmo da publicação. Impressionada, Reese adquiriu os direitos de filmagem imediatamente, pois Cheryl acreditava que Reese era a única capaz de retratá-la no cinema. Cheryl também atuou como consultora durante a produção, oferecendo insights valiosos sobre sua experiência. As filmagens ocorreram em trechos reais da trilha Pacific Crest, capturando a vastidão e beleza do cenário, proporcionando uma imersão autêntica para o espectador.

“Wild”, na Netflix, foi indicado a dois Oscars: melhor atriz para Reese Witherspoon e melhor atriz coadjuvante para Laura Dern, que interpreta a mãe de Cheryl nos flashbacks. Esses reconhecimentos refletem a profundidade das atuações e a força da história contada. A adaptação cinematográfica, com suas paisagens deslumbrantes e narrativa emocionalmente carregada, oferece uma visão poderosa da jornada de uma mulher em busca de si mesma, superando adversidades e encontrando um novo sentido para sua vida.

Filme: Wild

Direção: Jean-Marc Vallée

Ano: 2014

Gênero: Drama/Aventura

Nota: 9/10