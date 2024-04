As bandas de rock brasileiras mais conhecidas no mundo, de acordo com Paul McCartney

Quem me conhece minimamente sabe que eu amo os Beatles. E pudim de leite condensado. Nessa ordem. E que eu admiro Paul McCartney numa proporção que beira a idolatria. Querer não é poder, mas, eu gostaria muito de envelhecer como ele está envelhecendo. Será tarefa difícil, pois, não vivo sem um churrasquinho. Paciência.

Durante a sua última turnê pelo Brasil, já nos estertores de 2023, o ex-beatle concedeu uma entrevista ao jornalista Pedro Bial, do Grupo Globo. À certa altura da conversa, depois de Paul ter soltado elogios à bossa nova, Bial perguntou-lhe quais eram as bandas de rock brasileiras que conhecia e gostava. Paul ficou claramente desconcertado e saiu pela tangente da forma que conseguiu, enaltecendo os roqueiros brasileiros, de forma genérica, sem citar nomes, e comentando em passant que tinha visto, certa vez, um sujeito tocando em Nova York que era realmente muito bom.

Fiquei com vergonha alheia pelo Pedro Bial. Quem sou eu para questionar um jornalista com a experiência e com o estofo profissional dele, mas, acho que poderia ter facilitado as coisas para o Macca, perguntando se ele cultivava o hábito de ouvir música brasileira, de vez em quando, e se havia algum músico ou cantor, em particular, da sua preferência. Milton Nascimento, quem sabe. Suponho que o rock nacional cantado na língua pátria não seja vastamente escutado na Inglaterra e nos Estados Unidos da América, que são os países nos quais PM passou a maior parte de sua admirável existência.

Após a evasiva de McCartney, que foi o ponto fraco da entrevista, fiquei matutando. Havia algumas possibilidades para a sua reação inusitada. Ou ele nunca ouvira rock brasileiro. Ou já tinha ouvido, mas, se esquecera, por não ter gostado do que ouviu ou pela mera dificuldade com o idioma, para memorizar os nomes e coisa e tal. Afinal de contas, pessoas idosas como ele — pessoas idosas como ele?! — costumam ser comumente acometidas pelos lapsos de memória. Não considero depreciativo para os roqueiros tupiniquins que Sir Paul McCartney não conseguisse citar uma banda sequer, ainda que fosse composta por brasileiros que cantassem em inglês, como sucede ao Sepultura, por exemplo, considerada por muitos a banda brasileira mais conhecida no planeta. É fato que fazem muito mais sucesso fora do que aqui.

Não sei os aficionados vão concordar, mas, parece que o povo brasileiro ouve menos rock a cada dia. Virou um gênero démodé. O planeta mudou, continua mudando em ritmo frenético, principalmente, após o advento da internet e das redes digitais, espaços virtuais onde quase todo mundo se considera a cereja do bolo, ao ponto de “influenciar multidões de seguidores”. É patético. Já padeci também desse tipo de vaidade besta, mas, caí na real, rapidinho. Reconheço que o público possua gostos musicais ecléticos, inclusive, aquele estilo de música comercial altamente perecível, de qualidade ruim, rasa como cuspe no asfalto quente, de sonoridade repetitiva, composta por letras simplórias, bobas, mal engendradas, que serão rapidamente esquecidas.

Para muitos que assistiram à entrevista, pode ter parecido indelicado que Paul McCartney não se lembrasse de nenhuma banda brasileira em particular. Não entendo dessa forma. Na verdade, com todo respeito, quem vacilou foi o Pedro Bial, pela pergunta mal formulada. Movido pela curiosidade, fui atrás de maiores informações. Pesquisei sites de música. Futriquei noutras listas. Ouvi as opiniões de músicos e os palpites dos amigos que gostam de rock, assim como eu gosto.

Compilei, por fim, uma lista com as 10 bandas de rock brasileiras mais conhecidas fora do Brasil. Não necessariamente são as melhores do gênero. Posso imaginar que haverá controvérsias. Afinal, gosto é que nem sobremesa, cada um tem a sua predileta. Pudim, por exemplo. Pretendo enviar a relação dos nomes para Paul McCartney, com quem guardo certa intimidade.

Estupefatos com essa informação? Incrédulos de que Paul McCartney realmente me conheça? Mais do que uma nota de cinco libras esterlinas. Agora, se ele vai se lembrar de mim quando o e-mail chegar é outra história.

1 — Sepultura (Roots bloody roots) https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2024/04/Sepultura1.mp3

2 — Angra (Carry on) https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2024/04/Angra2.mp3

3 — Os Mutantes (Balada do louco) https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2024/04/Mutantes3.mp3

4 — Legião Urbana (Que país é esse) https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2024/04/Legiao-Urbana4.mp3

5 — Paralamas do Sucesso (O calibre) https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2024/04/Os-Paralamas-Do-Sucesso5.mp3

6 — Titãs (Diversão) https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2024/04/Titas6.mp3

7 — Charlie Brown Jr. (Proibida pra mim) https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2024/04/Charlie-Brown-jr7.mp3

8 — Barão Vermelho (Pense e dance) https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2024/04/Barao-Vermelho8.mp3

9— Capital Inicial (Música urbana) https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2024/04/Capital-Inicial9.mp3