O melhor filme brasileiro dos últimos 5 anos está no Prime Video

O aclamado longa-metragem “Bacurau”, lançado em 2019 e dirigido pelo renomado Kléber Mendonça Filho, é uma verdadeira obra-prima do cinema nacional. Mendonça Filho, conhecido por seus filmes anteriores “O Som ao Redor” e “Aquarius”, apresenta mais uma vez sua habilidade singular de criar enredos envolventes e atmosferas intrigantes, permeadas por críticas sociais contundentes.

“Bacurau”, codirigido por Juliano Dornelles, rapidamente se tornou um fenômeno de público e crítica desde seu lançamento. O filme foi amplamente debatido e analisado em diversos meios, incluindo mídia, redes sociais, instituições educacionais e conversas cotidianas. Sua estreia em Cannes e o sucesso posterior evidenciam a qualidade e relevância da produção.

A trama se passa em uma cidade fictícia do interior de Pernambuco, também chamada de Bacurau, e combina elementos do folclore nordestino com uma narrativa futurística e suspense característicos do cinema norte-americano. A morte misteriosa de Carmelita (Lia de Itamaracá), uma senhora tradicional da comunidade, desencadeia uma série de eventos perturbadores, como o desaparecimento da cidade do mapa e assassinatos inexplicáveis.

Apesar do tom sombrio, “Bacurau” também apresenta uma dose de humor e aborda questões sociais importantes, como opressão, sexualidade, racismo e descrença na política. O protagonismo de um criminoso foragido, líder da resistência local, e a antagonização de um grupo de estrangeiros racistas e xenófobos elevam a narrativa a um patamar de crítica social afiada e impactante.

O filme destaca-se pela excelência das atuações, especialmente de Silvero Pereira, que interpreta o protagonista, Lunga, de forma magistral. Os diálogos bem construídos e as reflexões profundas sobre identidade e pertencimento adicionam camadas de complexidade à trama, cativando o espectador desde o início até o final.

Além de sua qualidade artística, “Bacurau”, que está no Prime Video, também teve um impacto econômico significativo no Brasil, gerando empregos e atraindo um grande público aos cinemas. Seu reconhecimento internacional, incluindo o prêmio do Júri em Cannes, solidificou sua posição como uma das produções mais importantes do cinema contemporâneo.

Filme: Bacurau

Direção: Juliano Dornelles, Kléber Mendonça Filho

Ano: 2019

Gênero: Ação/Aventura/Drama

Nota: 10