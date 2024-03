Pare agora o que está fazendo e assista ao filme extraordinário que reviveu o faroeste no cinema

“O Retorno da Lenda” não seguiu o caminho convencional dos filmes desde o seu início. Não surgiu a partir de um roteiro, mas sim de uma locação única: uma casa centenária escondida entre montanhas, a apenas 40 minutos de Nashville. Potsy Ponciroli, diretor e roteirista do filme, encontrou essa casa enquanto buscava locações para um outro projeto de sua produtora, a Hideout Pictures, e a partir desse achado, surgiu a inspiração para seu faroeste.

A construção da parte externa da casa foi feita especificamente para as filmagens. Ponciroli, conhecido por dirigir filmes independentes, obteve parceria da Shout! para realizar “O Retorno da Lenda”, cuja trama se desenrola inteiramente na casa e nos mais de dois mil hectares de terra ao seu redor. Com um elenco composto por menos de dez homens e nenhuma mulher, o filme foi feito de forma enxuta, econômica e simples, resultando em uma produção impressionante.

O filme apresenta um ritmo peculiar: os primeiros quarenta minutos se desenrolam lentamente, mas com uma tensão e ansiedade palpáveis, enquanto a segunda metade é repleta de tiroteios, sangue e violência. Cada diálogo, mesmo que breve, é carregado de emoção e relevância, não desperdiçando palavras. Ponciroli conduz seus personagens de forma a revelar apenas o essencial, mas quando falam, é com impacto.

A construção do suspense é meticulosa e inteligente, prendendo o espectador cada vez mais na trama e nos segredos que envolvem os personagens. Apesar de seguir o padrão dos faroestes centrados em homens fortes e masculinos, o protagonista, Henry, interpretado de forma autêntica por Tim Blake Nelson, foge ao estereótipo. Sua história pessoal, misteriosa desde a morte de sua esposa, revela um homem que optou por uma vida pacífica e dedicada à criação do filho.

O filme estreou no Festival de Veneza e impressionou a crítica. Ponciroli revelou em entrevistas que ao avistar a casa no meio do nada, percebeu o potencial assustador daquele local e começou a imaginar as situações que poderiam ocorrer ali, originando a trama do filme. O espectador é levado a questionar a verdadeira identidade dos personagens, tornando-se impossível distinguir mocinho de vilão, mesmo após o fim do filme.

Henry, vivido por Nelson, é um agricultor que vive há décadas em sua propriedade rural isolada, com o filho Wyatt. Após encontrar um homem gravemente ferido com uma bolsa de dinheiro nas redondezas de sua casa, decide acolhê-lo até descobrir a verdade por trás de sua situação. Porém, sua decisão desencadeia uma série de eventos que mudarão sua vida para sempre, revelando sua verdadeira identidade e desencadeando reviravoltas surpreendentes.

“O Retorno da Lenda”, na Netflix, é um verdadeiro deleite para os amantes de faroestes, especialmente em uma época em que este gênero está em menor evidência. É uma obra que cativa pela sua simplicidade e eficácia na construção de suspense e personagens, proporcionando uma experiência cinematográfica envolvente e memorável.

Filme: O Retorno da Lenda

Direção: Potsy Ponciroli

Ano: 2021

Gênero: Faroeste/Ação/Drama

Nota: 10