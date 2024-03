Quase perfeito, filme com Sophia Loren na Netflix vai tocar sua alma

A trajetória de Sophia Loren no cinema é emblemática do século 20, marcando seu início com uma beleza deslumbrante e um olhar magnético que capturava a atenção de todos. Desde jovem, ao participar de um concurso de beleza em 1950, Loren já mostrava sinais de uma estrela em ascensão. Sob a influência de seu marido, o cineasta Carlo Ponti, ela adaptou seu nome para uma versão mais internacional, rapidamente transcendendo o estereótipo de beleza para se afirmar como uma talentosa atriz. Sua determinação em conquistar papéis significativos a levou a trabalhos memoráveis, como sua atuação premiada com o Oscar em “Duas Mulheres” (1960), sob a direção de Vittorio De Sica.

Com uma carreira que se estende por mais de sete décadas, Loren demonstrou uma ética de trabalho incomparável e uma meticulosa seleção de papéis, o que, em parte, explica sua ocasional ausência prolongada dos sets de filmagem. Seu retorno às telas é sempre um evento celebrado, remetendo à sua imagem icônica dos primeiros dias de sua carreira.

No filme “Rosa e Momo”, lançado em 2020, Loren protagoniza sob a direção de seu filho, Edoardo Ponti, numa adaptação da obra “A Vida pela Frente” de Romain Gary. Neste papel, ela encarna Madame Rosa, uma ex-prostituta e sobrevivente do Holocausto que se torna guardiã de filhos de prostitutas em Paris. A complexidade de sua personagem é aprofundada pela chegada de Momo, um jovem senegalês interpretado por Ibrahima Gueye, trazendo à tona desafios e dinâmicas emocionais intensas.

O filme também destaca a personagem Lola, vivida por Abril Zamora, cuja presença e história pessoal adicionam camadas de humanidade e ressonância ao enredo, especialmente na interação com Madame Rosa e Momo. A capacidade de Loren em dar vida a personagens com histórias ricas e emocionantes é um testemunho de seu talento e versatilidade como atriz.

Sophia Loren, com sua carreira distinta e presença cativante, continua a ser uma figura inspiradora no cinema, oferecendo performances que ressoam pela sua autenticidade e emoção. “Rosa e Momo” não apenas destaca sua habilidade em retratar personagens complexas, mas também celebra a resiliência e o espírito indomável de Loren, tanto dentro quanto fora das telas.

Filme: Rosa e Momo

Direção: Edoardo Ponti

Ano: 2020

Gênero: Drama

Avaliação: 9