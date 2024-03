Últimos dias para ver na Netflix: o filme que foi aplaudido de pé, ganhou o Oscar e fez as pessoas brigarem nos cinemas

Em um contexto em que questões como o preconceito de gênero e a solidariedade feminina ganham cada vez mais espaço no debate público, filmes como “Bela Vingança” trazem à tona a complexidade dessas discussões. A trama se desenrola em torno das experiências de uma mulher jovem, cuja vida é marcada por eventos traumáticos, desencadeados por atos de violência de diversas formas, iniciados por uma agressão sexual.

Dirigido por Emerald Fennell, o filme navega por águas turbulentas ao abordar o feminismo de uma maneira que alguns podem considerar provocativa ou até transgressora. A narrativa segue a protagonista enquanto ela atravessa um período de luto e reflexão, eventualmente retomando as rédeas de sua existência de maneira única, ao decidir seletivamente o que recordar ou esquecer das suas vivências marcadas pela dor.

Desde o início, a obra captura a atenção ao focalizar nos movimentos dos homens em uma festa de trabalho, onde as mulheres, embora em menor número, marcam presença assertiva. Em meio a esse cenário, surge a figura de Cassandra, aparentemente vulnerável e intoxicada, atraindo a atenção de alguns homens com intenções duvidosas.

A trama se aprofunda quando Cassandra, interpretada brilhantemente por Carey Mulligan, é abordada por Jerry, um homem que se apresenta como um cavalheiro, mas cujas intenções são questionáveis. O desenrolar dos eventos revela uma série de consequências imprevisíveis, culminando em um confronto dramático que desafia as expectativas do espectador.

Mulligan se destaca no papel da ex-estudante de medicina, cuja vida foi desviada por um evento trágico envolvendo sua amiga Nina, uma personagem ausente, mas cuja presença é sentida ao longo de toda a narrativa. O clímax do filme ocorre em uma despedida de solteiro sinistra, onde Cassie, disfarçada, confronta as sombras de seu passado.

“Bela Vingança” oferece uma análise penetrante sobre a vingança e a justiça, embalada em uma história que desafia os clichês e surpreende com seu desfecho astucioso, deixando uma mensagem poderosa sobre as consequências de nossas ações.

Filme: Bela Vingança

Direção: Emerald Fennell

Ano: 2020

Gêneros: Thriller/Crime

Nota: 9/10

Onde assistir: Netflix