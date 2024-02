A história de amor da Netflix que todos voltaram a comentar

O Wattpad tem se revelado uma plataforma exímia de oportunidades para novos escritores desprovidos do respaldo de uma editora convencional. Dali brotaram pérolas como “After” e “50 Tons de Cinza”, além de uma infinidade de romances independentes que não apenas cativaram legiões de leitores, mas também se transmutaram em filmes de grande sucesso. Entre esses, destaca-se “Através da Minha Janela”, escrito por Ariana Godoy, uma joia literária que a Netflix trouxe à vida em 2022, seguida pela sua sequência, “Através da Minha Janela: Além-mar”, lançada em 2023.

O primeiro capítulo dessa saga assinalou a estreia cinematográfica tanto de Julio Peña, personificando o enigmático galã Ares, quanto de Clara Galle, no papel da vizinha obcecada Raquel. Essa incursão no mundo do cinema representou a estreia para a dupla. “Através da Minha Janela” é mais uma narrativa envolvente que floresceu no universo do Wattpad, tecida por uma ardorosa fã da saga “Crepúsculo”, que se inspirou no sucesso inigualável dessa obra.

Temáticas entrelaçadas nos filmes como “Através da Minha Janela”, “50 Tons de Cinza” e “Minha Culpa” exibem notáveis paralelos — homens dominadores, sedutores, misteriosos, ricos e poderosos mergulhando nos universos de protagonistas femininas tímidas e vulneráveis, desencadeando fantasias que deixam marcas indeléveis. Essas narrativas são incendiárias, impregnadas de fantasias de dominação.

Apesar da exploração explícita da sensualidade, essas histórias giram predominantemente em torno do tumultuado terreno da adolescência. Há um apelo intrínseco em criar tramas nesse período da vida — explorações, amadurecimento, hormônios em ebulição e a dança sutil do primeiro amor, predominantemente sob a perspectiva feminina, enquanto os homens parecem perpetuamente experientes.

Em “Através da Minha Janela: Além-mar”, Marçal Forés dá sequência à sua colaboração com Eduard Sola, o visionário por trás da adaptação do primeiro livro para as telonas. O romance entre Ares e Raquel enfrenta novos desafios, afastando-se dos jogos sedutores de seu primeiro encontro. Aqui, eles abraçam abertamente seu status de casal devoto, porém, um desafio significativo se avizinha — a irresistível chamada da idade adulta, instando-os a buscar seus sonhos individuais. Ares parte para Estocolmo para estudar medicina, enquanto Raquel permanece na Espanha, imersa nos estudos de letras e angariando reconhecimento por sua crescente habilidade como escritora. Um rascunho de seu romance, entrelaçado com a narrativa de sua conexão com Ares, recebe elogios de sua crítica mais severa, resultando em uma cobiçada recomendação para uma editora.

Ao longo do ano separados, Ares e Raquel enfrentaram as dores da separação, forjando novas conexões enquanto navegavam nas correntes de suas vidas individuais. Agora, reunidos durante as férias de verão, Ares retorna para celebrar as festividades de São João ao lado de Raquel e seu círculo de amigos, emoldurados pelo cenário idílico do escaldante sol espanhol e pelas cadenciadas ondas do mar.

Novos protagonistas entram em cena, desestabilizando o equilíbrio do casal protagonista. Raquel se vê cortejada por Gregory (Ivan Lapadula), um jovem com um histórico amargo relacionado a Ares, decorrente da traição de sua ex-namorada. Enquanto isso, Ares reencontra Vera (Andrea Chaparro), uma colega sofisticada na Espanha que tenta minar seu relacionamento com Raquel e conquistá-lo.

Essas forças externas não apenas causam ondulações nas águas românticas, mas também desencadeiam tragédias, abalando a confiança entre Raquel e Ares, assim como em seu círculo de amigos.

Em meio a cenas arrebatadoras, intrigas intricadas e dramas dilacerantes, o filme adolescente cumpre sua promessa de entretenimento, deixando a plateia ansiosa por mais. Além da química inegável exalada pelos deslumbrantes protagonistas Galle e Peña, a cinematografia captura magistralmente as deslumbrantes paisagens da costa espanhola, acrescentando uma camada extra de fascínio à experiência cinematográfica.

Filme: Através da Minha Janela: Além-mar

Direção: Marçal Forés

Ano: 2023

Gênero: Romance/Drama

Nota: 6/10