Aproveite as últimas semanas antes do Oscar para assistir aos 9 indicados que estão na Netflix

Nimona (2023), Troy Quane e Nick Bruno

Divulgação / Netflix

Ballister Coração Bravo, um nobre cavaleiro que foi injustamente difamado, forma uma aliança improvável com Nimona, uma jovem metamorfa com quem ele deveria combater. Unidos por circunstâncias incomuns, eles embarcam em uma jornada para restaurar a honra de Ballister, desafiando as convencionais distinções entre heróis e vilões. Ambientada em um universo onde as linhas éticas são turvas, a narrativa entrelaça momentos de ação intensa com humor sagaz, enquanto a dupla enfrenta adversidades inesperadas, questionando os verdadeiros significados de justiça e redenção.