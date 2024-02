A comédia romântica inesquecível que acaba de chegar à Netflix e vai tocar cada cantinho do seu coração

Ser adolescente é naturalmente complicado, pois ainda estamos em busca de nossa identidade. Estamos descobrindo nossas preferências musicais, escolhas de roupas, decisões religiosas, aspirações profissionais e, principalmente, nossa sexualidade. Esta última é a mais desafiadora, especialmente ao compartilhar sentimentos com alguém especial. Assumir nossa verdadeira essência, revelar nossa intimidade e compartilhar as peculiaridades de nossa família e história se torna ainda mais assustador quando se é gay. A adolescência, por si só, já nos faz sentir como alienígenas no mundo, e ao desviar dos padrões socialmente aceitos, a sensação de ser um peixe fora d’água se amplifica.

“Love, Simon”, na Netflix, é uma comédia romântica adolescente que aborda com delicadeza e sensibilidade a jornada de Simon (Nick Robinson), um jovem que, apesar de ter uma família progressista e apoiadora, enfrenta dificuldades em se assumir gay, mantendo segredo até mesmo de seus amigos. Ao se deparar com a confissão anônima de outro jovem em um fórum online, Simon cria um pseudônimo para compartilhar suas próprias lutas, mesmo ciente do apoio de seus pais e amigos.

O filme nos faz refletir sobre a complexidade de se assumir gay, mesmo quando cercado por amor. É sobre definir uma identidade antes de conhecer completamente a si mesmo, especialmente em uma fase da vida onde tudo é indefinido, dramático e frágil. Na adolescência, buscamos segurança em meio ao terremoto de emoções, julgamentos e transformações físicas e mentais. “Love, Simon” destaca esse medo juvenil de desapontar os outros e o receio de que a revelação altere a percepção das pessoas que amamos sobre nós. Afinal, continuamos sendo os mesmos dentro de nós, mas e dentro dos outros, quem nos tornamos?

Simon, mesmo sendo bem-educado e de boa índole, teme as consequências de se assumir, especialmente nas relações interpessoais. Após um bobalhão do colégio, Marty (Logan Miller), descobrir sobre a troca de e-mails, ele ameaça Simon de expor seu segredo, levando-o a ceder para proteger sua privacidade. Entretanto, nem tudo pode permanecer encoberto para sempre. Quando segredos de seu grupo de amigos começam a ser revelados, como a paixão platônica de sua melhor amiga, Leah (Katherine Langford), por ele, a solidez do grupo fica estremecida.

Enquanto lida com isso, Simon tenta descobrir a identidade de Blue, o misterioso correspondente online. A revelação ocorre nos minutos finais, mas a jornada de Simon torna-se mais emocionante ao descobrir sua verdadeira identidade e aceitar a si mesmo do que buscar aceitação dos outros.

O longa-metragem conta com um elenco bastante talentoso e carismático, que inclui Jennifer Garner, Josh Duhamel, Alexandra Shipp e Natasha Rothwell. Embora tenha lá seus pequenos clichês, “Love, Simon” é uma comédia romântica verdadeiramente refrescante, oferecendo ao público uma jornada de autoconhecimento encorajadora, doce, cativante e inesquecível.

Filme: Love, Simon

Direção: Greg Berlanti

Ano: 2018

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 9/10