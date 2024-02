10 estreias imperdíveis da semana na Netflix

Crossroads: Amigas Para Sempre (2002), Tamra Davis

Divulgação / Summit Entertainment

A trama gira em torno de três amigas de infância que se reconectam durante uma viagem de carro pelos Estados Unidos. Elas são Lucy Wagner, uma estudante exemplar com uma visão restrita do futuro; Kit Gordy, uma aspirante a artista com uma relação difícil com seu pai; e Mimi Glossop, uma jovem grávida que fugiu de casa. Elas decidem embarcar em uma jornada de carro para Los Angeles, cada uma buscando algo diferente.



Ao longo da viagem, as amigas enfrentam desafios pessoais, desentendimentos e situações inesperadas que testam a força de sua amizade. O filme aborda temas como autodescoberta, amadurecimento e a importância duradoura dos laços de amizade. O enredo explora as nuances das relações entre mulheres enquanto elas buscam encontrar seu lugar no mundo e entender melhor a si mesmas.