A tecnologia e o aparvalhamento infantojuvenil

Nos pretéritos anos 1990, todos nós fomos surpreendidos com mais uma inovação tecnológica. Apesar de óbvia sua inserção na sociedade, não deixou de ser uma ferramenta surpreendente e de grande valia em todas as profissões: o telefone móvel, que recebemos a denominação de telefone celular no Brasil.

Em dezembro de 2023, todos tivemos acesso ao resultado do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), programa implantado pela OCDE e aplicado a cada três anos, desde o ano 2000, com o objetivo de avaliar o aprendizado de jovens até o nono ano de ensino. O resultado não surpreendeu: o Brasil está sempre bem próximo à última posição.

Feito esse preâmbulo, continuarei a discorrer sobre a influência maléfica, e até funesta, dos aparelhos celulares e seus congêneres no desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Com a evolução tecnológica veio a internet, que nos trouxe um benefício fantástico: a conexão com qualquer um a qualquer hora e em qualquer lugar. O contraponto que se faz é que 90% das crianças e adolescentes brasileiros estão conectados à internet e 95% destes usam o celular como instrumento de navegação. Esses dados, de 2019, são do Comitê Gestor de Internet no Brasil, demonstrando toda a dependência digital de que somos vítimas.

Este Comitê expõe números preocupantes: 43% dos jovens brasileiros já testemunharam episódios de discriminação online. As meninas são as mais impactadas por conteúdos prejudiciais: 31% foram tratadas de forma ofensiva, 27% acabaram expostas à violência e 21% acessaram materiais sobre estratégias para ficar muito magra.

É impactante a referência aos aparelhos celulares hoje em dia: não é incomum encontrar em qualquer local de convívio social a presença de pais ou babás colocando vídeos cheios de estímulos sonoros e visuais à frente de um bebê. Tal ato se dá com o intuito de entreter a criança enquanto estes supostos tutores desenvolvem uma atividade qualquer.

Os especialistas em desenvolvimento infantil alertam que exagerar essa exposição às telas, ainda mais em tenra idade, pode prejudicar o desenvolvimento do lactente.

“Quando os pais fornecem à criança um vídeo no celular ou no tablet, isso ativa as vias de processamento cerebral que são predominantemente passivas”, explica o médico Rodrigo Machado, do Ambulatório Integrado dos Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. “E esse tipo de atividade passiva ocupa um tempo em que o bebê poderia ser estimulado com atividades mais ativas, que aperfeiçoam a capacidade de coordenação motora e outras habilidades importantes nessa faixa etária.”

Um trabalho científico desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará e pela Universidade de Harvard nos EUA apontou que cada hora de uso desses dispositivos eletrônicos diminui consideravelmente a capacidade de comunicação, de resolução de problemas e de sociabilidade dos pequenos.

O cérebro não nasce pronto: ele se desenvolve pouco a pouco ao longo das primeiras três décadas de vida. Algumas partes desse órgão vital só amadurecem completamente quando chegamos lá pelos 25 ou 30 anos.

É o caso, por exemplo, do córtex pré-frontal. Essa região cerebral é responsável, entre outras coisas, por controlar impulsos, fazer julgamentos, resolver problemas, manter a atenção e tomar decisões.

“É por isso que os adolescentes são mais impulsivos e têm esse comportamento típico de explorar e experimentar”, relaciona Machado. “Com o córtex pré-frontal ainda imaturo nessa faixa etária, ficamos mais propensos a buscar o prazer sem pensar em todas as consequências”, complementa o psiquiatra.

Este cérebro imaturo é submetido a uma exposição absurda de estímulos que estão por todos os lados das redes online e que nos provocam sentimentos de prazer ou frustração a depender da mídia escolhida pelo infante, e as consequências estão diretamente interligadas a essas conexões, o que pode levar a danos imensuráveis ao psiquê do jovem.

Quem estudou fisiologia humana sabe que a alta intensidade de estímulos visuais e auditivos são prejudiciais à concentração, à memorização e à cognição, fato que se torna grave ao remontarmos às crianças e adolescentes, cujo cérebro em desenvolvimento pode ter seu aprendizado comprometido pelo exponencial número de células usadas nesse contexto.

Esse texto não tem o condão de demonizar a tecnologia e, consequentemente, os celulares e similares, e sim, simplesmente, alertar os pais quanto à real necessidade de seu emprego por crianças e adolescentes.

As atuais recomendações quanto ao uso desses aparelhos são advindas de artigos publicados entre 2019 e 2021 pelo Grupo de Trabalho Saúde na Era Digital da Sociedade Brasileira de Pediatria, que estão alinhadas com todas as publicações divulgadas pelas Academias de Pediatria dos Estados Unidos, Canadá e da União Europeia. Transcrevo aqui as atuais recomendações.

Tempo permitido, por idade, ao consumo das telinhas:

1 — Menores de 2 anos não devem ter contato com telas ou videogames; de 2 a 5 anos, a limitação será de uma hora diária; de 6 a 10 anos, até duas horas por dia; de 11 a 18 anos, até 3 horas por dia. A dra. Evellin Einsenstein, coordenadora do GT sobre Saúde na Era Digital, frisa que se o jovem ficar conectado 4h por dia, já representa 20% de todo o seu tempo diário.

2 — Acesso fácil a conteúdos inapropriados, que deverão ser supervisionados pelos pais responsáveis pela instalação de filtros que permitam esse controle parental. A SBP orienta que crianças e adolescentes não deverão se isolar em casa para manipular esses aparelhos, haja vista a perda do controle por parte dos pais.

3 — Jamais permitir que esses aparelhos interfiram na qualidade do sono dessas crianças, pois esses estímulos são danosos pois nesse momento o cérebro solidifica os conhecimentos adquiridos ao longo do dia, e o correto é que a criança esteja dormindo. Dr. Rodrigo Machado, do Ambulatório Integrado dos Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, reitera que ao anoitecer, as telas deverão ser evitadas, pois a luz prejudica a produção de melatonina, hormônio responsável por ditar o ritmo de 24h do dia e sem sua presença, todo o processo do sono acaba atrasando.

4 — Abandonar o convívio, a rotina e as atividades sociais podem ser sintomas de que o jovem está exagerando no uso das telas. Daí a necessidade de se estabelecer regras. Pais de crianças menores não devem terceirizar as telas para que possam cumprir com seus afazeres, quaisquer que sejam, mesmo porque os danos podem ser irreversíveis.

5 — Queda no rendimento escolar é outro sintoma de abuso por parte da criança, no que se refere ao uso desmedido das telas. Essas podem ser de utilidade no aprendizado desde que supervisionado pelos professores que também têm uma responsabilidade muito grande nesse contexto.

6 — Estar envolvido em episódios de bullying digital, pois tanto o agressor quanto a vítima carecem de cuidados psiquiátricos. Segundo Machado, como você não vê a reação do outro, acaba se sentindo mais à vontade para compartilhar emoções primitivas, sem um freio crítico ou moral, com isso há uma propensão em perpetuar e naturalizar comportamentos extremados nas redes.

7 — O uso excessivo de dispositivos eletrônicos conectados à internet pode acarretar problemas no corpo e na mente do usuário, segundo a SBP, tais como: insônia, bulimia, anorexia, sedentarismo, obesidade, cefaleias, mialgias posturais, irritabilidade, agressividade, condutas violentas, ansiedade e depressão.

Segundo a dra. Einsenstein, de nada adianta castigar ou tirar o celular de forma brusca e definitiva. O envolvimento dos pais deve ser precoce, e o uso desses aparelhos tem de ser controlado também pelos familiares.

As repercussões do uso excessivo das telas, como dito anteriormente, também trazem transtornos para a saúde global do infante e do adolescente. As repercussões de índole oftalmológica têm como grande vilão a indução de miopia pela convergência ocular que se faz ao manusear o aparelho celular, principalmente para aqueles que ultrapassam o tempo indicado de uso saudável. Além disso, não são raros os casos de xeroftalmia, prurido, sensação de corpo estranho, lacrimejamento e visão turva.

Este texto teve como intenção a orientação, abalizada pelas publicações aqui comentadas da SBP, ao uso correto do celular por crianças e adolescentes. Não raro, me vejo em consultório com pais que usam essas telas como meios de distração para as crianças, como que terceirizando um carinho ou um acalanto, sendo que muitos, independentemente da idade, já expressam de alguma forma sua preferência por determinados vídeos.

Outro fato que me tem atordoado é o fato de os jovens terem superficializado seus conhecimentos, buscando nesses aparelhos as respostas às questões que lhes são impostas por professores e outros. Estes, por sua vez, têm o dever de orientar seus alunos a consumirem livros e a aprenderem a língua pátria de acordo com todas as normas que dela emanam. Muito se ouve sobre a necessidade de se aprender outro idioma, fato inquestionável, contudo, de que adianta saber outra língua sem ter o domínio sobre a sua, a original?

Recentemente, uma personagem criada pela mídia americana esteve no Brasil e alvoroçou boa parte da nossa juventude, que se arvorou em assistir a suas apresentações, marcadas por pirotecnias, as chamadas superproduções que camuflam tanto a qualidade musical quanto a vocal. Houve nesse período o fatídico caso de uma jovem, vítima do calor exacerbado no Rio de Janeiro, que morreu enquanto aguardava pela apresentação dessa “cantora”, classificada em último lugar numa lista criada por especialistas em crítica vocal, que analisam a técnica vocal das artistas em atividade. Todo esse afã criado pela mídia em torno dessa criatura foi repassado aos nossos jovens em face à facilidade da conexão tecnológica que os influencia maleficamente.

Parece brincadeira, mas não é! Poucos dias após as apresentações dessa pseudo artista, morreu no Rio de Janeiro o compositor e cantor Carlos Lyra, que não tinha influenciadores e a mídia já o tinha deixado de lado. Pergunto eu, algum jovem sabe quem foi Carlos Lyra?

A grande maioria dos jovens, sempre conectados às redes digitais, não se conecta com a realidade que vivem, pois imaginam para si uma personalidade que não possuem, agindo como se a possuíssem e, diante disso, a falta de atenção e a frivolidade tomam conta de seus cérebros.

Há quem já defina como o mal do século a “demência digital”, que se origina desses indivíduos que só se socializam nas redes. Por conseguinte, o jovem que é estimulado digitalmente desde a tenra infância, certamente não conseguirá acompanhar a cronologia dos fatos narrados e muito menos se envolverá em discussões com alguma necessidade de conhecimento técnico e/ou literário, pois não estará preparado para tal.

Quantos jovens plugados temos hoje que sabem o nome das capitais dos estados do Brasil? Isso era o básico do básico do ensino em qualquer escola deste país. Não nos aprofundemos em matemática e português, mesmo porque, o resultado alcançado no PISA corrobora toda essa minha indignação.

Estudos recentes trazem dados alarmantes sobre as crianças chinesas que, ao aprender a usar o computador muito precocemente, perdem a capacidade de ler… Há quem diga que o livre acesso à informação, com o advento da internet, carreou um aumento da comunicação, o que contribui em muito para a banalização da fofoca e da desinformação. Desinformação essa comandada pelos influenciadores (influencers), em sua grande maioria, analfabetos no que divulgam, e o fazem com um único objetivo: vender algo a alguém, não se importando com qualidade ou o que valha. Esses indivíduos estimulam a banalização das informações sem se preocupar com a veracidade do que propagam.

A par de tudo isso, hoje vivemos o maior fracasso educacional da história recente de nossa república. Dados do IBGE e fontes sobre a educação no Brasil nos mostram que 15% dos maiores de 16 anos não mais frequentam qualquer escola; que um em cada cinco jovens não estuda e nem trabalha (estão todos ligados à internet de alguma maneira); que 9 milhões de maiores de 15 anos não sabem ler e nem escrever; que 36% dos jovens não sabem em que bioma vivem e 67% destes não fazem a distinção entre fatos e opiniões.

Óbvio que a responsabilidade desse atraso brasileiro não pode ser imputada à tecnologia, contudo ela caminha pari passu com os desgovernos com os quais estamos vivendo há tempos.

As escolas, sem exceção, devem repensar um modo educacional que encampe a tecnologia e o livro com o fito precípuo de educar e ensinar a raciocinar, só assim não faremos valer a profecia de Albert Einstein em uma carta que enviou a Otto Juliusburger, psiquiatra alemão e amigo do físico, em 11 de abril de 1946: “que a abominável deterioração dos padrões éticos decorre principalmente da mecanização e da despersonalização das nossas vidas — um desastroso produto da ciência e da tecnologia. Nostra culpa”.

É certo que não conseguimos viver sem tecnologia, contudo, é nossa obrigação, enquanto cidadãos que somos, lutar para que a tecnologia se alie à educação em prol da nossa juventude. Ainda dá tempo de corrigir…