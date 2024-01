A belíssima história de amor com Paul Mescal e Saoirse Ronan que é tesouro inestimável no Prime Video

Do diretor de “Lion”, Garth Davis, “Intruso” é um romance de ficção científica, baseado no romance homônimo de Iain Reid, e com Saoirse Ronan e Paul Mescal no elenco. O filme gira basicamente em torno de três personagens. Os demais são meros figurantes que mal vemos os rostos. Hen (Ronan) e Junior (Mescal) são casados e vivem em uma casa de mais de 200 anos no interior, que já passou por pelo menos cinco gerações da família do marido. Ele trabalha em uma indústria de frangos, enquanto ela é garçonete em uma pequena lanchonete no meio do deserto. Os dois são pessoas extremamente comuns e não possuem nada de especialmente único. Até que uma noite, um desconhecido bate na porta de sua casa.

O homem é Terrance (Aaron Pierre), que diz trabalhar para o governo e está lá para recrutar Junior para uma missão espacial. Ambientado em um futuro distópico, a humanidade está começando a enviar representantes para estações espaciais para habitar uma região extraterrestre, já que o planeta está destruído e contaminado, graças à superexploração capitalista.

“Por que vocês gastam tanto dinheiro para construir algo fora daqui ao invés de consertar o que estragaram?”, pergunta Hen para Terrance. Ele responde que nenhum esforço anula o outro. E continua dizendo que o programa só inclui Junior, porque precisam de alguém com resistência física. O casal está desconfiado e relutante. Afinal, por que foram escolhidos pelo governo? Eles são pessoas extremamente normais e despreparadas. Nenhum deles sequer voou em um avião antes. E a história se torna um filme exatamente quando o ordinário se torna extraordinário.

Terrance avisa que não poderá deixar Hen sozinha no meio do nada. Por isso, o governo enviará uma versão de inteligência artifical realista de Junior, que o substituirá em todas as suas atividades e será abastecido com as lembranças reais dele. O replicante é feito com tecido humano de verdade e é um ser autônomo. Ao ouvir que sua esposa ficará acompanhada de um outro, mesmo que uma versão sua, Junior fica furioso. No entanto, nenhuma das tentativas do casal de dissuadir Terrance de incluí-los na missão funcionam. Afinal, não é uma escolha. É como ser recrutado pelo exército em tempos de guerra. Seria considerado crime não aceitar a incumbência. Terrance avisa o casal que a viagem de Junior poderá ocorrer a qualquer momento nos próximos dois anos e que ele terá que acompanhar o casal, nesse ínterim, para monitorar sua convivência, suas emoções e o substituto de Junior.

Um tempo depois, Terrance se muda para a casa de Hen e Junior e começa a acompanhar a rotina do casal até o começo da missão. A iminente jornada para um lugar desconhecido mexe com as emoções dos casados, fazendo-os reconciliar de suas velhas contendas e reencontrando o sentimento inicial que os fizeram se apaixonar um pelo outro e há um tempo perdido.

Dia após dia, Hen e Junior vivem a angústia da separação que virá. Sua paixão retoma a velha chama, mas a presença de Terrance começa a incomodar Junior, que passa a acreditar que ele, na verdade, está tentando separá-los para que possa ficar com Hen. Diante da paranoia, dos ciúmes e do medo de se distanciar de sua esposa, Junior se torna desesperado e agressivo. A atuação de Mescal cresce com o personagem, se tornando uma força cada vez mais dominante em tela a cada sequência.

O filme Garth Davies teve muitas críticas negativas, nas quais me oponho com veemência. “Intruso” tem muita profundidade e pode abrir espaço para reflexões e interpretações a cada vez que você o assiste. Uma história belíssima e interpretada por um casal extremamente cativante e cheio de química diante das câmeras, o drama romântico explora o desgaste das relações ao longo do tempo, a autonegligência pela pressão da manutenção do casamento e, ao mesmo tempo, o reencontro da paixão adormecida diante da perda iminente. Há tanto ainda o que ser descoberto por este território.

Filme: Intruso

Direção: Garth Davies

Ano: 2023

Gênero: Drama/Romance/Ficção Científica

Nota: 9/10