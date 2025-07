10 músicas que foram compostas ou gravadas em minutos — e mudaram tudo

I’m on Fire — Bruce Springsteen

“I’m on Fire” foi escrita por Bruce Springsteen em apenas 2 minutos durante as sessões do álbum “Born in the U.S.A.”, em 1983. Segundo o próprio músico, a ideia surgiu de forma tão rápida quanto o sentimento que a motivou. Com letra minimalista e arranjo eletrônico contido, a gravação foi feita quase em um único take, com o uso sutil de sintetizadores e batida eletrônica. Em entrevista à “People”, Springsteen confirmou o tempo exato de composição, descrevendo a faixa como “um momento de pura tensão silenciosa”. A música contrastou com os grandes hinos do álbum e revelou um lado mais íntimo do artista. Tornou-se um dos maiores sucessos de sua carreira, figurando no top 10 das paradas americanas. A “Rolling Stone” e o “New Yorker” destacaram “I’m on Fire” como um exemplo do domínio narrativo e emocional de Springsteen em sua fase mais comercialmente bem-sucedida.