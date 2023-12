Romance que acaba de aterrissar na Netflix vai adocicar sua vida e fazer suas preocupações desaparecem

T.W. Peacocke tem em seu currículo uma vasta lista de filmes natalinos nos quais muitos estão disponíveis na Netflix. Um deles é “Doce Amor de Inverno”, escrito por Cara J. Russell. O romance conta com Lori Loughlin, ficou famosa ao interpretar Becky, namorada e depois esposa de Jesse Katsopolis (John Stamos), na série “Três é Demais”, com as irmãs gêmeas Ashley e Mary-Kate Olsen. Agora em um papel mais maduro, ela é Kerrie Murphy, dona de uma confeitaria que acaba ficando sócia de seu inimigo dos tempos de escola.

“Doce Amor de Inverno” é um filme para televisão no estilo Hallmark, bastante conservador, certinho e familiar. Sem nada realmente desafiador ou ofensivo, como cenas com drogas, sexo ou palavrões. Então, fique tranquilo em deixar as crianças na sala enquanto assiste.

Ambientada na fictícia Hollybrook, o filme foi gravado em North Bay, Ontário, no Canadá, um lugar conhecido por seus lagos cristalinos, em especial o Lago Nipissing. Filmado em outubro de 2022, o romance pega a transição entre o outono e inverno na região. Com imagens pitorescas da cidade, a fotografia de Jonathan Yapp é realizada para realçar ainda mais a beleza natural do lugar.

A confeitaria de Kerrie e seu irmão, Jake (Darrin Baker), foi deixada por seus pais depois de sua morte. Tanto o negócio quanto a cidade fazem parte de uma lembrança nostálgica e calorosa de Kerrie. Quando seu irmão dá a notícia de que está se mudando para Londres, na Inglaterra, para acompanhar sua esposa em uma nova oportunidade de trabalho e vai vender sua parte na empresa, Kerrie fica em choque. Mas nada a impacta mais do que saber que quem comprou a parte de seu irmão é Brooks McLeod (James Tupper), seu inimigo do ensino médio.

As lembranças de Kerrie em relação a Brooks são um tanto traumáticas. Ele quem lhe deu o apelido que ela mais odiava na adolescência, implicava com ela e foi ao baile com outra garota, quando havia dado a entender que a tinha convidado. Kerrie passou a noite inteira em casa vestida esperando por Brooks. A situação partiu seu coração. Além de tudo, ele passava uma impressão arrogante e desdenhosa.

Brooks está vindo de Nova York, onde estava morando, para assumir a confeitaria ao lado de Kerrie. Quando ele chega e começa a pontuar suas ideias, Kerrie fica espantada com a diferença de opiniões e idealizações em relação a marca. Ela não concorda com nada do que ele oferece e ele também não gosta do que Kerrie propõe para o negócio. Cada vez mais as certezas que ela tinha a respeito de Brooks se concretizam. Ele ainda é o mesmo arrogante e desdenhoso do passado.

Kerrie decide pedir um empréstimo no banco para tentar comprar a parte de Brooks e se ver, finalmente, livre dele. Mas enquanto sua solicitação é verificada na instituição financeira, a relação entre eles começa a melhorar. Kerrie o ensina a fazer chocolates e eles se divertem. Depois, eles reencontram a garota que Brooks levou no baile no lugar de Kerrie e ele desabafa sobre a amizade que tem com ela. Após algumas conversas íntimas e pedidos de desculpas, eles começam a se conectar.

“Doce Amor de Inverno” mostra a evolução do relacionamento entre Kerrie e Brooks e trata sobre como julgamos as pessoas antes de conhecê-las e compreender seus motivos. Não é possível determinar o caráter de alguém sem antes conviver e conversar de verdade. Além disso, é sempre importante darmos segundas chances às pessoas, afinal, elas podem ter um dia ruim ou fase ruim que não deve definí-las permanentemente.

Filme: Doce Amor de Inverno

Direção: T.W. Peacocke

Ano: 2023

Gênero: Romance

Nota: 7/10