Filme de mistério e suspense que acaba de chegar à Netflix conta a história real de um crime que chocou o mundo

No recente lançamento “História de um Crime: O Cabeleireiro das Estrelas”, a trágica história do assassinato de Maurício Leal e de sua mãe, Marleny Hernández, é contada com uma abordagem que transcende o sensacionalismo. Jacques Toulemonde, na direção, detalha as relações de Leal, tanto no âmbito familiar quanto profissional, enfocando especialmente a tensa relação com seu irmão Yhonier, principal suspeito do crime.

A trama, em vez de seguir fórmulas típicas de um thriller, enfatiza a complexidade dos personagens. A investigadora do caso, por exemplo, é retratada com uma profundidade rara em personagens femininas desse gênero. Alejandro Gómez Valencia, no papel principal, oferece uma atuação que captura a dualidade de um homem amado por muitos, mas atormentado por conflitos internos e externos.

O filme também proporciona uma visão introspectiva da vida de Leal, mostrando como sua fama e sucesso estão interligados com sentimentos de isolamento e uma constante busca por aprovação. Esta abordagem confere ao personagem uma humanidade frequentemente ausente em representações de figuras públicas no cinema.

Visualmente, o filme se destaca pela fotografia cuidadosa, que complementa a narrativa, capturando tanto a tensão quanto os momentos de serenidade. Esta escolha estética não apenas embeleza o filme, mas também mantém o espectador engajado.

“História de um Crime: O Cabeleireiro das Estrelas” se destaca como a narrativa de um crime verídico e como um estudo sobre a complexidade das emoções humanas. O filme, com atuações memoráveis e uma direção de fotografia eficaz, proporciona uma experiência cinematográfica que vai além do entretenimento, abordando questões humanas relevantes.

Filme: História de um Crime: O Cabeleireiro das Estrelas

Direção: Jacques Toulemonde

Ano: 2023

Gênero: Suspense/Policial

Nota: 7/10