7 filmes que parecem bobinhos, mas que são realmente bons e calmantes para o coração

Nem todo filme precisa ser uma obra-prima complexa e cheia de reviravoltas para nos tocar profundamente. Às vezes, os filmes que parecem mais simples e bobinhos à primeira vista são os que acabam nos oferecendo as experiências mais enriquecedoras e reconfortantes. Se você está em busca de um cinema que aquece o coração e oferece uma pausa bem-vinda do estresse e da agitação do dia a dia, você está no lugar certo. Reunimos uma lista de sete filmes que podem parecer leves ou até superficiais à primeira vista, mas que são verdadeiros bálsamos para a alma. Prepare a pipoca, ajeite-se no sofá e deixe que essas histórias encantadoras lhe proporcionem uma dose saudável de conforto e alegria. Destaques para “Amor ao Primeiro Beijo”, de 2023, de Alauda Ruiz de Azúa; “Um Clímax Entre Nós”, de 2023, de Joosje Duk; e “Ali no Queens”, de 2021, de Lucky Kuswandi. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Amor ao Primeiro Beijo (2023), de Alauda Ruiz de Azúa Divulgação / Netflix Javier, quando beija uma garota pela primeira vez aos 16 anos, descobre que pode ver o futuro — ou pelo menos o próprio futuro no amor. Cada vez que beija alguém, Javier vê seu relacionamento inteiro e, por isso, sempre termina o namoro antes que ele dê errado. Porém, tudo muda quando ele beija Lucía e se vê casado com ela, feliz e com filhos. O único problema é que ela é a namorada de seu melhor amigo.

Um Clímax Entre Nós (2023), Joosje Duk Jurre Rompa / Netflix Luna e Mink são um casal simbiótico, comemorando um ano juntos. Só que Mink não sabe que Luna finge seus orgasmos desde o início do relacionamento, e Luna guardou esse segredo por tanto tempo que agora não tem mais coragem de falar. Seguindo os conselhos dos amigos, Luna decide experimentar coisas novas com Mink e faz uma proposta empolgante ao namorado: sexo a três. Mas depois de passar a noite com a ativista climática Eve, a vida de Luna nunca mais será a mesma.

Ali no Queens (2021), Lucky Kuswandi Palari Films / Netflix Ali é um adolescente de 17 anos que, após a morte de seu pai, decide ir para Nova York a procura de sua mãe, Mia. Ela partiu quando Ali tinha 5 anos em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos. Quando Ali bate no endereço de uma carta enviada há décadas por sua mãe, se depara com Party, uma faxineira que divide apartamento com algumas amigas. Elas prometem ajudá-lo a procurar Mia em troca de algum dinheiro.

Palavras nas Paredes do Banheiro (2020), Thor Freudenthal Jacob Yakob/LD Entertainment Adam é um adolescente inteligente e talentoso que sonha em se tornar chef de cozinha. No entanto, sua vida muda drasticamente quando é diagnosticado com esquizofrenia. Enquanto lida com alucinações que fazem com que sinta e ouça coisas que não são reais, Adam tenta manter segredo sobre sua condição em seu novo colégio. Ele encontra apoio e compreensão em Maya, uma colega de classe ambiciosa e independente.

Alguém Especial (2019), Jennifer Kaytin Robinson Sarah Shatz / Netflix Jenny é uma jornalista que consegue o emprego dos seus sonhos, mas, para aceitá-lo, terá de se mudar de Nova York. O companheiro, Nate, não recebe a notícia de forma muito positiva e decide terminar o romance. Para se despedir da cidade, as duas melhores amigas de Jenny programam uma noite de farras. Enquanto isso, flashbacks mostram momentos felizes e dolorosos do relacionamento de Jenny e Nate, enquanto eles refletem se o término é mesmo a melhor solução.

O Plano Imperfeito (2018), Claire Scanlon Divulgação / Netflix Harper e Charlie são dois assistentes de patrões difíceis que trabalham em um mesmo prédio comercial. Harper admira sua chefe Kirsten, uma repórter esportiva dona de um famoso site para o qual a assistente sonha em escrever um dia. Charlie planeja aguentar seu chefe, Rick, apenas até conseguir um emprego no ramo de investimentos. Após Harper e Charlie se conhecerem casualmente no saguão do edifício onde trabalham, eles elaboram um plano infalível para fazer seus chefes se apaixonarem um pelo outro.